РЕЙДОМ ПО РАЙОНУ

прошлась профилактическая операция «Трактор»



Газета «Заря» уже сообщала, что в начале августа на организационном заседании рабочей группы при администрации Конаковского района был утвержден график проведения профилактической операции «Трактор» сезона 2017 года.

Эта ежегодная операция по проверке спецтехники проводится на территории Российской Федерации ежегодно, ее организатором являются органы Гостехнадзора России.

Цель операции – обеспечение безопасности для жизни и здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, безопасности движения при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним, активизации работы по регистрации техники, повышения значимости государственного технического осмотра.

В Конаковском районе мероприятия по профилактике нарушений в сфере эксплуатации данной техники проводятся органами конаковского Гостехнадзора совместно с администрацией района и муниципалитетами городских и сельских поселений. В этом году сроки проведения операции «Трактор» были определены с 21 августа по 30 сентября. Согласно плану проведения 7 сентября был организован рейд инспекторов Госнадзора совместно с представителями полиции, включая участковых и сотрудников ГИБДД, конаковского лесничества и журналистов. Руководил рейдом Андрей ЮРОВСКИХ, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому району. Помимо конаковских инспекторов Гостехнадзора, в рейде приняли инспекторы из Кимр и Твери, а также внештатные сотрудники.

Целью рейда стали выявление нарушений в регистрации тракторов, экскаваторов, асфальтоукладчиков и другой подобной техники и проверка сроков прохождения техосмотра данной техникой. Проверялась техника, работающая на строительстве дороги от трассы М-10 до Конакова, и техника, работавшая в сельском поселении «Завидово» и Вахонинском сельском поселении. Всего во время рейда было проверено 87 единиц тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов, выдано представлений организациям об устранении недостатков – 8 экземпляров, привлечено к административной ответственности трактористов-машинистов (трактористов) или водителей – 28 человек. Во время рейда был проведен техосмотр нескольких единиц техники по месту ее нахождения на специально предназначенных для этого площадках в деревнях Вахонино и Мокшино. Зарегистрировано поднадзорной техники по результатам операции «Трактор» - 17 единиц, представлено на технический осмотр по результатам операции «Трактор» - 39 единиц.

Как видим, несмотря на то, что этот рейд – далеко не первый в течение срока прохождения операции, под протокол был зафиксирован ряд нарушений. Самые распространенные - отсутствие отметки о прохождении очередного техосмотра и отсутствие удостоверения тракториста-машиниста установленного образца (российского). По данным нарушениям были выписаны штрафы.

Окончательные итоги профилактической операции «Трактор» на территории Конаковского района будут подведены в начале октября.

Максим МАЛАХОВ.

(Полный вариант фоторепортажа смотрите в группах «Зари» в интернете).