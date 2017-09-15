Налоговая информирует

Владельцы большегрузных

автомобилей могут заявить

о льготе

по транспортному налогу

Физические лица - владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в Реестре транспортных средств системы взимания платы, имеют право на льготу по транспортному налогу.

Налоговая льгота может предоставляться:

1. в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования этим транспортом, превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;

2. в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму внесенной платы.

Чтобы воспользоваться льготой, физическому лицу необходимо выбрать вариант льготы и представить в налоговый орган соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на льготу (например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего «Личного кабинета» на сайте www.platon.ru).

Заявление о налоговой льготе можно представить через «Личный кабинет налогоплательщика» или при личном визите в налоговую инспекцию.

Межрайонная ИФНС России №9 по Тверской области.