Налоговая информирует

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Владельцы большегрузных
автомобилей могут заявить
о льготе
по транспортному налогу
Физические лица - владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в Реестре транспортных средств системы взимания платы, имеют право на льготу по транспортному налогу.
Налоговая льгота может предоставляться:
1. в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования этим транспортом, превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;
2. в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму внесенной платы.
Чтобы воспользоваться льготой, физическому лицу необходимо выбрать вариант льготы и представить в налоговый орган соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на льготу (например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего «Личного кабинета» на сайте www.platon.ru).
Заявление о налоговой льготе можно представить через «Личный кабинет налогоплательщика» или при личном визите в налоговую инспекцию.
Межрайонная ИФНС России №9 по Тверской области.