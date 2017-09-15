Более 9 тысяч жителей Тверской области

получили смс-сообщения из Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Российской Федерации по Тверской области совершенствует качество обслуживания клиентов. Создан сервис - SMS-информирование.

Этот сервис предназначен для оперативного сообщения гражданам, обратившимся в клиентскую службу территориальных органов ПФР, о ходе предоставления услуги и результатах рассмотрения заявлений. SMS-сообщения отправляются на безвозмездной основе с номера pfrtver на номера мобильных телефонов, которые граждане указывают при обращении в клиентскую службу.

SMS-информирование - это новый шаг на пути к модернизации способов предоставления услуг ПФР. За два месяца с начала реализации этого пилотного проекта отправлено 9254 смс-сообщения жителям Тверской области c информацией о результатах рассмотрения заявлений о назначении пенсии и ежемесячной денежной выплаты, о готовности сертификатов на материнский капитал и сроках перечисления средств на распоряжение материнским капиталом. Отделение ПФР по Тверской области планирует расширять перечень услуг и тематик для sms-информирования граждан. В ближайших планах – информирование о дате выплаты пенсии граждан, получающих пенсию и иные выплаты через кредитные организации.