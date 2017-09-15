Пенсионный фонд

posted by admin on пт, 09/15/2017 - 09:33

Более 9  тысяч  жителей Тверской области 
получили смс-сообщения из Пенсионного фонда
Пенсионный фонд Российской Федерации по Тверской области  совершенствует качество обслуживания клиентов. Создан сервис - SMS-информирование. 
Этот сервис предназначен для оперативного сообщения гражданам, обратившимся в клиентскую службу территориальных органов  ПФР,  о ходе предоставления услуги  и результатах рассмотрения заявлений. SMS-сообщения отправляются на безвозмездной основе с номера pfrtver на  номера мобильных телефонов, которые  граждане указывают  при обращении в клиентскую службу. 
 SMS-информирование - это новый шаг на пути к модернизации способов предоставления услуг ПФР.  За два месяца с начала реализации  этого пилотного проекта отправлено 9254 смс-сообщения жителям Тверской области c  информацией  о результатах рассмотрения заявлений о назначении пенсии и ежемесячной денежной выплаты, о готовности сертификатов на материнский капитал и сроках перечисления средств на распоряжение материнским капиталом. Отделение ПФР по Тверской области планирует расширять перечень услуг и тематик для sms-информирования граждан. В ближайших планах – информирование о дате выплаты пенсии граждан, получающих пенсию и иные выплаты через кредитные организации.

 

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