Детей и подростков Тверской области приглашают принять участие в вокальном телепроекте «Ты супер!»

Талантливые дети из приёмных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов в возрасте от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ могут принять участие во втором сезоне международного телевизионного проекта «Ты супер!». Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 20 октября 2017 года.

«В Тверской области много талантливых детей. Очень важно, чтобы каждый из них чувствовал поддержку, имел возможности для реализации своих талантов и способностей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Участие в проекте – это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, поработать с лучшими педагогами страны, получить яркие впечатления и завести новых друзей. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте ntv.ru и направить запись выступления конкурсанта. Более подробная информация о подаче заявки размещена на сайте телекомпании.

Во время учебного года для детей, участвующих в конкурсе, будут организованы занятия по общеобразовательной программе.

Участницей прошлого сезона конкурса стала представительница Тверской области - 11-летняя Софья Лебедева. Девочка – воспитанница большой многодетной семьи из Вышнего Волочка. Во второй тур конкурса она прошла, покорив звездное жюри своим голосом и манерой исполнения. После участия в популярном телепроекте юная певица выступила на торжественной церемонии награждения победителей XX фестиваля «Территория хороших новостей», который проходил в Твери летом этого года. А глава многодетной семьи Евгений Колбин представил свои идеи надискуссионной площадке фестиваля «Активные граждане: участие в развитии территорий», в работе которой приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Финалисты проекта приняли участие в престижных международных конкурсах и музыкальных мероприятиях: «Детская Новая волна», «Детское Евровидение», «Премия МУЗ-ТВ». Некоторые конкурсанты определились с профессией.

Пресс-служба Правительства Тверской области.