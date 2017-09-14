Здание Речного вокзала в Твери отсканировано по технологии фотограмметрии для подготовки к восстановлению

В центральной части здания Речного вокзала проведена фотограмметрия — специальное сканирование новейшими приборами всех параметров и ценных архитектурных элементов для подготовки обмерных чертежей, что позволит в дальнейшем проводить воссоздание памятника архитектуры в точном соответствии с оригиналом.

В настоящее время на объекте продолжаются аварийно-восстановительные работы. По состоянию на 14 сентября, проведена подготовка к демонтажу аварийных колонн и шпиля, идёт частичный разбор завалов. Параллельно организованы работы по укреплению отдельных участков центральной части здания. После завершения противоаварийных мероприятий планируется консервация здания с устройством временной кровли и декорацией баннером. В последующем начнётся подготовка документов по восстановлению Речного вокзала.

«Работы по ликвидации аварийных конструкций идут в соответствии с необходимыми требованиями. К началу следующей недели мы должны получить полную картину о сроках перехода к новому этапу работ», - отметил Игорь Руденя 12 сентября в ходе общения с журналистами по итогам заседания Правительства Тверской области.

На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в здании Речного вокзала из резервного фонда Правительства региона выделено порядка 2,3 млн рублей.

Справочно: Частичное обрушение перекрытия и южной стены второго этажа ротонды Речного вокзала произошло в ночь на 8 августа. По поручению Игоря Рудени была оперативно создана рабочая группа для принятия решений относительно объекта. О необходимости восстановить здание в историческом виде Губернатор заявил в середине августа в ходе общения с журналистами. Для обеспечения безопасности жителей вокруг строения установлено ограждение.

Пресс-служба Правительства Тверской области.