В Удомле и Вышнем Волочке Тверской области отремонтируют социально значимые дороги

На заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, утвержден размер региональных субсидий Удомельскому городскому округу и Вышнему Волочку на ремонт дорог.

«Такое решение принято исходя из многочисленных обращений граждан. Работы планируется выполнить в этом году», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Вышнему Волочку направлено 22,2 млн рублей на ремонт улиц Шмидта и Рабочая. В Удомле приведут в порядок улицу Космонавтов. На это из областного бюджета выделено порядка 22 млн рублей. Ещё около 4,2 млн рублей обеспечит местный бюджет.

Справочно: В 2017 году бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей. Финансирование фонда из регионального бюджета по сравнению с предыдущим годом увеличено почти на 1,4 млрд рублей.

Всего планируется привести в нормативное состояние более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. В программу работ включены важнейшие автомагистрали, в том числе к туристическим объектам и инвестиционным площадкам, а также дороги, на приоритетность ремонта которых указывали жители региона.

Масштабная ремонтная кампания идет и в Твери. Работы ведутся в рамках соглашения с Москвой, подписанного в прошлом году Губернатором Игорем Руденей и мэром столицы Сергеем Собяниным. Ремонт охватил порядка 14 км магистральных улиц: от площади Гагарина до микрорайонаМигалово, а также от Нового моста до железнодорожного вокзала. В связи с очередным поступлением финансовых средств со стороны столицы планируется отремонтировать еще несколько центральных улиц Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области.