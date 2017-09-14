28 тысяч гектаров земель сельхозназначения введено в оборот в Тверской области в 2017 году

В 2017 году посевные площади в Тверской области расширены на 28 тыс. га. Увеличение задействованных в сельхозпроизводстве земель обеспечили 217 хозяйств. В числе лидеров — Старицкий, Торопецкий, Краснохолмский, Лихославльский, Рамешковский, Торжокский, Андреапольский районы.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, возвращение в оборот ранее не используемых участок сельскохозяйственных земель является одним из важных направлений развития агропромышленного комплекса Верхневолжья.

«Ввод в оборот земель сельхозназначения – это не только повышение объемов производимой сельхозпродукции, обеспечение животноводства качественной кормовой базой, но и рабочие места во внебюджетной сфере, социальное благополучие жителей территорий», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В течение 5 лет на территории региона планируется ввести не менее 100 тыс. гектаров сельхозземель. В 2016-м в оборот вернули более 11 тыс. га посевных площадей.

Задачу задействовать в сельскохозяйственном производстве необрабатываемые пашни озвучил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию в 2015 году.

Дорожная карта Тверской области по этому направлению предусматривает проведение до конца 2017 года инвентаризации земель сельхозназначения, оформление в муниципальную собственность земельных долей, которые признаны невостребованными, а также выявление неиспользуемых сельхозугодий или используемых с нарушением требований законодательства.

В августе текущего года на заседании Правительства региона принято решение направить 10 млн рублей в качестве субсидий сельхозпроизводителям на возмещение части затрат, связанных с вводом в оборот земель сельхозназначения. Ставка субсидии — 2,5 тыс. рублей за гектар, что покрывает 50% расходов на приобретение дизтоплива для обработки полей.

Кроме того, в рамках целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Тверской» предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на мелиорируемых участках. В рамках программы в 2017 году планируется вовлечь в сельхозоборот 1 тыс. га земель этой категории. На поддержку направления предусмотрено 7,4 млн рублей: 5,9 млн рублей из федерального бюджета, 1,5 млн рублей — из областной казны.



Пресс-служба Правительства Тверской области