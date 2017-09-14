Игорь Руденя поручил повысить качество работы скорой медицинской помощи в Тверской области

В сентябре-октябре текущего года в Тверскую область будет поставлено 10 новых автомобилей скорой помощи класса «В», предназначенных для перевозки больных и пострадавших, мониторинга их состояния и оказания экстренной медицинской помощи. Средства на приобретение техники выделены из резервного фонда Правительства РФ.

Развитие системы здравоохранения – одна из приоритетных задач, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Не случайно заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоялось в марте 2017 года, глава государства начал с вопросов совершенствования медицинского обслуживания населения.

В здравоохранении Тверской области ключевой задачей является улучшение качества услуг скорой медицинской помощи. Актуальность темы подтвердили медики на встрече с Губернатором Игорем Руденей 7 сентября этого года. Руководитель региона поручил членам Правительства Тверской области в течение месяца разработать комплекс мер по повышению эффективности этого подразделения.

«Люди жалуются на скорость оказания услуг скорой помощи в Твери и других муниципальных образованиях. Необходимо повысить эффективность работы врачебных бригад. Это, в том числе, связано с повышением зарплат сотрудников и улучшения материально-технического обеспечения службы», — отметил Игорь Руденя, комментируя СМИ итоги прошедшего заседания регионального Правительства.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, новые машины скорой приобретут у крупнейших отечественных производителей: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» и ООО «УАЗ». Транспорт будет оснащён всем необходимым оборудованием.

Справочно: В 2016 году за счёт федеральной казны в Тверскую область было поставлено 36 новых машин скорой медицинской помощи, в том числе 34 автомобиля класса «В» и два реанимобиля класса «С» на общую сумму 76,7 млн рублей. Кроме того, в течение прошлого года было закуплено 24 новых санитарных автомобиля для офисов врачей общей практики.

Ведётся внедрение системы диспетчеризации санитарного транспорта: она предусматривает отслеживание движения машин в онлайн-режиме и интеграцию с системой 112.



Пресс-служба Правительства Тверской области