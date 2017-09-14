В Тверской области впервые пройдёт фестиваль походной кухни

16 сентября в Тверской области состоится первый фестиваль походной кухни, приуроченный к празднованию 408-й годовщины победы под Калязином русского ополчения над польско-литовскими захватчиками в период Смутного времени. Гостям представят блюда, которые готовили воины в походных условиях, а также традиционную национальную кухню.

Событийный и гастрономический туризм входят в число перспективных для тверского региона направлений, так же как и агротуризм, культурный, водный, экотуризм, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Туризм — это очень серьёзный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», — обозначил Игорь Руденя.

Участников фестиваля в Калязине ждут дегустация блинов, сырников, каши, кваса и других блюд и напитков, реконструкция военных эпизодов периода Смутного времени, презентация исторических книг, фестивали патриотической песни и духовых оркестров.

На мероприятии будут работать мастер-классы, выставка-продажа изделий народных промыслов и ремёсел, лавка сувенирной продукции, площадки народных игр и верховой езды, сельскохозяйственная ярмарка.

В программе — мотопробег байк-клуба «Русские мотоциклисты», игра «Посвящение в воины», передвижная выставка проекта Калязинского краеведческого музея «По пути времени», краеведческая викторина.

Накануне открытия фестиваля в Вознесенском храме Калязина пройдёт литургия и крестный ход, у памятника Михаилу Скопину-Шуйскому — митинг, посвящённый 408-й годовщине освободительной битвы на калязинской земле.

Справочно: Знаменитый военачальник Михаил Скопин-Шуйский —руководитель освободительного похода на Москву в Смутное время, победитель Калязинской битвы. Памятник воеводе установлен в городе в 2009 году, тогда же состоялось первое масштабное празднование годовщины сражения с военно-исторической реконструкцией.

Памятные доски, стелы и мемориальные камни в честь Михаила Скопина-Шуйского установлены недалеко от Торопца и Торжка, а также в историческом центре Кашина. Ещё один памятник находится в селе Городня Конаковского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области