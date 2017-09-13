ИНИЦИАТИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

Благотворительный фонд увековечивания памяти павших в годы Великой Отечественной войны «Берега Керченского Пролива» реализует проект по возведению двух одинаковых мемориальных комплексов по обоим берегам Керченского пролива вблизи строящегося Крымского моста в районе г. Керчь Республики Крым и станицы Тамань Краснодарского края.

Данный проект начал воплощаться в марте 2017 года. Мемориальные комплексы – дань всем погибшим в годы Великой Отечественной войны и выжившим защитникам нашей Родины, труженикам тыла, узникам концлагерей. Они призваны символизировать непобедимый дух многонационального российского народа и восстановление исторической справедливости – возвращение Крымского полуострова в состав России.

Комплексы планируют сделать всероссийскими. На их территории будут размещены композиции, посвященные каждому российскому региону - с гербом и флагом субъекта, поскольку жители всех регионов РФ защищали нашу Родину в 1941-1945годах.

Комплексы будут хорошо просматриваться с Крымского моста и окрестностей и покажут всему миру, что Крымский и Таманский полуострова – берега единой России, докажут ее целостность, подкрепленную усилиями всех регионов нашей великой страны.

Мемориальные комплексы будут поистине народными и строиться будут на добровольные пожертвования, которые планируется собирать во всех регионах нашей страны.

Реквизиты:

БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива»:

БИК 043510107 Симферопольский филиал АБ «России»

к/с 30101810835100000107, ИНН 2635208573

БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива»

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