В Тверской области ремонтируют дорогу к Оковецкому святому источнику

В Селижаровском районе Тверской области ведется ремонт региональной автодороги второго класса «Селижарово - Оковцы - Малое Ананкино». Ее общая протяженность составляет 35 километров. В текущем году запланирован ремонт 19,5-километрового асфальтобетонного участка.

При определении объектов, где в 2017 году будут проведены дорожные работы, Губернатор Игорь Руденя поставил задачу учитывать подъезды к туристическим объектам.

«Без приведения дорог в нормативное состояние невозможно развитие туризма и других ключевых отраслей экономики», - считает Игорь Руденя.

Дорога «Селижарово - Оковцы - Малое Ананкино» соединяет несколько населенных пунктов Селижаровского района, обеспечивает их связь с райцентром. По ней также можно проехать к одному из наиболее посещаемых туристами и жителями области объекту - Оковецкому святому ключу.

Работы на объекте производятся подрядной организацией АО «Лихославльавтодор». Контрактом предусмотрено фрезерование, устройство нового асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки.

На сегодняшний день организацией отфрезеровано три километра существующего дорожного покрытия, уложено два километра асфальтобетона. Срок завершения работ – 31 октября 2017 года. Гарантийный срок на верхний слой покрытия составит пять лет.