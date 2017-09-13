Из бюджета Тверской области более 255 млн рублей выделено на повышение зарплат работников культуры

В Тверской области продолжается работа по выполнению майских указов Президента РФ Владимира Путина в части повышения заработной платы работников социальной сферы. На этот раз изменения коснутся сферы культуры. Субсидии муниципальным образованиям на повышение зарплаты работников отрасли были распределены на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо обеспечить достойный уровень зарплат работников сферы культуры. Сейчас мы выделяем существенный объем средств на эти цели. Это позволит нам выполнить показатели по уровню средней оплаты труда в отрасли», - отметил Игорь Руденя.

Из областного бюджета на эти цели выделено более 255 млн рублей. Субсидии муниципалитетам предоставляются на условиях софинансирования. Средства будут перечислены в два этапа. Первый - 75% от общей суммы, оставшиеся 25% средств поступят вторым траншем.

В 2016 году размер средней заработной платы работников культуры в Тверской области составлял 16 240 рублей. Планируется, что по результатам 2017 года эта сумма достигнет 21 114 рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.