В Тверской области более 2,2 млн рублей направлено на грантовую поддержку ученых

В Тверской области в этом году 9 ученых получат денежные вознаграждения за проекты в сфере гуманитарных и фундаментальных наук. Такое решение было принято на заседании Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Наши ученые делают серьезную и важную работу. Темы исследований очень интересные и полезные. Думаю, всем руководителям органов исполнительной власти, законодателям, силовикам надо ознакомиться с ними и использовать в дальнейшей работе», - отметил Губернатор.

Проекты, получившие финансовую поддержку, направлены на изучение процессов в сельском хозяйстве, демографии, экологии, применения новых технологий в промышленности, других актуальных вопросов. Их авторы – представители научного сообщества всех тверских вузов.

Гранты распределялись по результатам конкурса, который проводится Правительством Тверской области совместно с Российским фондом фундаментальных исследований. Работы участников оценивались экспертным советом.

Из областного бюджета на грантовую поддержку ученых выделено 1 млн 115 тыс. рублей, такая же сумма предоставлена Российским фондом фундаментальных исследований. Денежных вознаграждений удостоены 5 проектов в области гуманитарных наук и 4 фундаментальных исследования.

На заседании Правительства области прозвучало предложение в дальнейшем заранее определять тематику конкурсных работ, актуальную для региона.

«У нас много тем, которые мы можем предложить научному сообществу для изучения. Это демография, развитие северно-восточных районов области, совершенствование системы здравоохранения. Нам нужны новые серьезные научные работы, которые будут влиять на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.