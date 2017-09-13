Для Тверской области приобретут 23 новых школьных автобуса

Правительством Российской Федерации подписано распоряжение о закупке в 2017 году 1549 школьных автобусов для 77 регионов. На эти цели из резервного фонда Правительства РФ направлено 3 млрд рублей. Согласно документу, в Тверскую область будет поставлено 23 единицы автотранспорта: 12 автобусов вместимостью 10-12 человек, 8 автобусов на 13-20 мест, 3 автобуса на 22-24 места.

«Самое главное — дать всем школьникам Верхневолжья, вне зависимости от места проживания, доступ к качественному, современному образованию», — обозначил Губернатор Игорь Руденя, который поставил задачу своевременно обновлять школьный транспорт с большим сроком эксплуатации.

Транспорт будет приобретён Министерством промышленности и торговли РФ напрямую у крупнейших российских автопроизводителей и доставлен в регионы. Школы Тверской области получат автобусы, выпущенные ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод». Срок гарантии на машины — не менее 3 лет.

В августе текущего года 25 муниципальным образованиям области переданы ключи от 39 новых автобусов, которые с началом учебного года вышли на школьные маршруты. Это позволило заменить машины, которые находились в эксплуатации более 10 лет. На приобретение транспорта из региональной казны было выделено 68,7 млн рублей.

Справочно: На территории Тверской области организован подвоз 390 школьными автобусами, которые соответствуют всем требованиям ГОСТа, оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами.

Ежедневно в 38 муниципальных образованиях Тверской области осуществляется подвоз более 10380 школьников — это почти половина от общего числа учеников сельских школ. Всего в регионе действуют 588 школьных маршрутов, общий ежедневный километраж подвоза составляет порядка 52 тыс. км.

Пресс-служба Правительства Тверской области.