В здании Речного вокзала идут аварийно-восстановительные работы

Аварийно-восстановительные работы в здании Речного вокзала в Твери должны завершиться в ближайшее время, после чего начнется процесс подготовки документов по восстановлению объекта. Об этом Губернатор Игорь Руденя заявил сегодня, 12 сентября, в ходе общения с журналистами по итогам заседания Правительства Тверской области.

«Работы по ликвидации аварийных конструкций идут в соответствии с необходимыми требованиями. К началу следующей недели мы должны получить полную картину о сроках перехода к новому этапу работ», - отметил Игорь Руденя.

На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в здании Речного вокзалаТвери из резервного фонда Правительства Тверской области было выделено почти 2,3 млн рублей. Средства направлены на предупреждение дальнейшего разрушения здания. Это установка подпорных стоек под обрушившиеся конструкции, разбор завалов. Также запланированы инженерные и проектные работы для подготовки к восстановлению объекта.

Отвечая на вопросы журналистов о дальнейших перспективах развития этого знакового для Твери места, Губернатор Игорь Руденя сообщил о целесообразности восстановления и других значимых историко-культурных объектов, располагавшихся здесь ранее.

«Мы планируем обратиться к архивам, чтобы детально изучить виды этого места, начиная еще с царских времен. Было бы интересно попытаться воссоздать как минимум очертания фундамента находившегося там Отроч монастыря. Думаю, это будет интересно с точки зрения развития туризма и формирования нравственно-духовных ценностей среди подрастающего поколения», - подчеркнул глава региона.

Справочно:

Частичное обрушение стены здания Речного вокзала произошло 7 августа. Была создана рабочая группа для принятия решений относительно памятника культуры. О необходимости восстановить здание в историческом виде Губернатор заявил в середине августа в ходе общения со СМИ. В настоящее время для обеспечения безопасности на объекте дежурят сотрудники МЧС и полиции, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто. Вокруг строения установлено ограждение.

Пресс-служба Правительства Тверской

области.