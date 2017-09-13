В Тверской области состоится гастрономический фестиваль

«У Пожарского в Торжке…»

15-16 сентября жителей и гостей Тверской области приглашают побывать на гастрономическом фестивале «У Пожарского в Торжке…». В одном из древнейших городов Верхневолжья состоится настоящий праздник русской кухни и гостеприимства.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, развитие событийного туризма позволит увеличить поток туристов в Тверскую область.

«Туризм — это основной драйвер экономики, среднего и малого бизнеса. Определены основные приоритеты в развитии туризма — водный, автомобильный, событийный и паломнический. Помимо увеличения потока туристов мы рассчитываем получить рост рабочих мест для жителей области. Крайне важно, чтобы люди занялись делом, в том числе развитием народных промыслов, чтобы у них была работа, особенно в отдаленных районах», - считает Игорь Руденя.

16 сентября в Торжке для гостей фестиваля будут работать интерактивные и арт-площадки, в том числе для детей. Мастера народных промыслов представят уникальные изделия ручной работы. Известные повара России проведут открытые мастер-классы и примут участие в конкурсе на лучшую пожарскую котлету. Рестораны и кафе города, а также кулинары-любители из Белгорода, Москвы, Твери, Кашина, Осташкова, Лихославля проведут дегустацию своих блюд.

Гости смогут познакомиться с достопримечательностями Торжка в ходе пешеходной экскурсии, организованной туристским информационным центром «Торжок».

На традиционной «Никитской ярмарке» можно будет приобрести продукцию сельхозпроизводителей, товары народного потребления, саженцы.

Организаторы фестиваля - администрация города Торжка, Фонд сохранения русской кухни «Русская поварня», Ассоциация туризма Тверской области, Всероссийский историко-этнографический музей.

Справочно: пожарские котлеты - гастрономическая визитная карточка Торжка и Тверской области. В 2017 году центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России» блюдо было включено в сотню наиболее известных, узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области.