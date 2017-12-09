На дороге от трассы М-10 до Конаково идёт замена асфальтового покрытия

В Конаковском районе Тверской области идёт ремонт автодороги «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково – Иваньково, четырёх мостов, расположенных на ней, а также реконструкция подъезда к посёлку Шоша.

«Наша задача в этом году – заложить начало качественному процессу ремонта дорожной сети, конвертировать выделенные на это серьезные средства в километры дорог, которые соответствуют требованиям федерального и регионального стандартов», — обозначил Игорь Руденя.

Участок дороги от М-10 до Конаково протяжённостью 20,7 км ремонтируют с применением технологии регенерации, которая подразумевает переработку старого асфальтобетона с восстановлением его свойств. Работы ведутся подрядной организацией ООО «Технострой», которая имеет большой опыт применения данной технологии на федеральных трассах.

В настоящее время отфрезеровано 12 км существующего асфальтобетонного покрытия, устроено 11 км слоя из асфальтогранулобетонной смеси и 5 км выравнивающего слоя. В рамках контракта на объекте отремонтируют железобетонные трубы, укрепят обочины, устроят примыкания, съезды, автобусные остановки, установят барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, нанесут дорожную разметку из термопластика.

Продолжается также ремонт искусственных сооружений через реки Дойбица, Гусевка, Инюха и Сучок. Мосты должны быть введены в эксплуатацию к 15 ноября.

Реконструкция подъезда к Шоше ведется в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. За время действия программы на территории Конаковского района построена дорога к гостиничному комплексу «Radisson Завидово», завершён первый этап реконструкции. Реализация второго и третьего этапов началась в июне текущего года. В 2017-м в эксплуатацию планируется ввести около 600 м автодороги, в следующем году — ещё 700 м дороги и новый мост через реку Дойбица на этом участке.

Пресс-служба Правительства Тверской области.