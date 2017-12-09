Правительство Тверской области разрабатывает новые меры поддержки инвесторов

Сегодня, 12 сентября, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня обсудили создание на территории Верхневолжья механизма стимулирования и поддержки инвестиционной деятельности. В регионе разрабатывается порядок предоставления субсидий из областного бюджета при реализации новых инвестпроектов.

Открывая заседание, Игорь Руденя отметил: в настоящее время Тверская область занимает первое место в ЦФО по индексу физического объёма инвестиций в основной капитал. В 2016 году показатель составил 89,6 млрд рублей (рост 113,5%), в первом полугодии 2017-го — 44,1 млрд рублей (рост 145,9%).

«Тенденцию необходимо развивать. Требуется обеспечить реализацию на территории региона новых крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», — обозначил Губернатор.

Участники заседания рассмотрели критерии инвестиционного проекта, который может претендовать на субсидию: объём инвестиций не менее 100 млн рублей при реализации проекта не более 3 лет, создание не менее 50 рабочих мест, отсутствие задолженности по заработной плате, налогам и сборам. Инвестор должен являться налоговым резидентом Тверской области.

Срок получения выплат — от 1 года до 5 лет пропорционально объёму капиталовложений. Размер поддержки будет зависеть от объёма налоговых отчислений в бюджет Тверской области.

Ряд предложений относительно порядка предоставления и размера субсидий высказали представители бизнеса и профильных общественных организаций. Игорь Руденя поручил доработать документ с учётом мнений бизнес-сообщества.

Справочно: В 2016 году в Тверской области реализовано 15 инвестпроектов на 33,9 млрд рублей, которые обеспечили создание более 1900 рабочих мест. По итогам года прогнозируется реализация на территории региона 13 проектов на 5,6 млрд рублей с созданием 1200 рабочих мест.

Основные направления инвестиционной деятельности в Тверской области — обрабатывающие производства, сельское хозяйство, сферы транспорта, строительства. В числе крупнейших инвестпроектов 2017 года в АПК — открытие животноводческого комплекса ООО «Коралл» на 270 тыс. голов в Бежецком районе, создание тепличного комбината «Волжский берег» и производства по переработке масличных культур в Ржевском районе, молокоперерабатывающего предприятия и молочно-товарной фермы с комплексом по переработке мяса ООО «Николаевская ферма» в Кувшиновском районе. В других отраслях — модернизация Каменской бумажно-картонной фабрики в Кувшиново, строительство второй очереди комплекса «Хамильтон Стандарт-Наука» в Кимрах, мебельной фабрики «Феликс» в Торопецком районе, центра обработки данных в Удомле. Кроме того, в рамках реализации инвестиционных проектов в регионе ведётся строительство автомагистрали М-11и автомобильного моста через Волгу на трассе М-10 у микрорайона «Мигалово».

Всего в муниципальных образованиях региона до 2025 года заявлено к реализации 66 инвестиционных проектов с вложениями более 460 млрд рублей. По числу проектов лидируют Тверь, Калининский и Конаковский районы, по объёму инвестиций — Торжокский, Конаковский, Кувшиновский районы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.