В 2017 году в Тверской области 9 медиков получили по миллиону рублей благодаря программе «Земский доктор»

В 2017 году 9 медиков Тверской области получили по 1 млн рублей, переехав жить и работать на село. Участниками программы «Земский доктор» стали четыре терапевта, врач скорой медицинской помощи, хирург, офтальмолог и другие востребованные специалисты.

«Приоритетной задачей для нашего региона является развитие сельской медицины. Для этого мы будем наращивать объёмы выездных форм работы, развивать санитарную авиацию, устанавливать в районах новые фельдшерско-акушерские пункты. Важно, чтобы данные меры сопровождала системная работа по сокращению кадрового дефицита», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Участники программы этого года приехали работать в Молоковский, Кесовогорский, Пеновский, Фировский, Спировский, Калининский и Рамешковский районы.

Всего в этом году обладателями выплат по 1 млн рублей могут стать 30 врачей. На эти цели направлено 18 млн рублей из федерального бюджета и 12 млн рублей из бюджета Тверской области.

Сейчас в региональном Министерстве здравоохранения рассматриваются документы на включение в программу «Земский доктор» еще 5 специалистов. Информация о врачебных вакансиях в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Тверской области, условиях участия в программе размещена на сайте ведомства.

Получателями выплат могут стать врачи в возрасте до 50 лет, которые переехали жить на село после окончания медицинского вуза или из другой местности. Участники программы должны проработать на новом месте не менее 5 лет.

Федеральная программа по стимулированию врачебных кадров для работы в сельской местности стартовала в 2012 году. За это время в Тверской области выплаты по 1 млн рублей получили 95 врачей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.