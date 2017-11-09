Внимание, дети!

11 сентября в городе Конаково состоялась акция «Внимание водитель - на дороге дети!». Организаторами сталиГосавтоинспекцией Конаковского района совместно с Молодежным центром «Иволга», акциях прошла в рамках месячника по безопасности дорожного движения.

Участниками акции стали автомобилисты, пешеходы и учащиеся гимназии города Конаково. Месячник проводится вцелях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних.

Главная задача акции - обратить внимание автомобилистов на необходимость особого отношения к детям, являющимися участниками дорожного движения. Напомнить о необходимости предоставлять преимущество пешеходу на пешеходном переходе, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательным вблизи объектов, где учатся и играют дети. Ребята вручили водителям брошюрки, изготовленные своими руками, с напоминаниями и просьбой о внимательном отношении к самым юным участникам дорожного движения. Также всем автомобилистам и пешеходам были вручены специально подготовленные памятки с рекомендациями о правилах поведения на дороге.

Безусловно, безопасность пешехода на дороге зависит не только от водителей, а в первую очередь от самого пешехода. Именно о том, как правильно переходить дорогу сотрудник Госавтоинспекцией Конаковского района Татьяна Кокорева рассказала второклассникам. Автоинспектор подробно описала порядок действий пешехода, который планирует перейти дорогу, затем, под контролем инспектора ребята совершили самостоятельный переход через проезжую часть по пешеходному переходу. Стоит отметить, что все ребята справились на «отлично»!

Остается только обратиться к взрослым, будьте внимательны к юным пешеходам! Помните, дети самые непредсказуемые участники дорожного движения и именно мы с вами можем оградить их от опасности: аккуратным управлением транспортным средством, примером правильного перехода проезжей части, а иногда просто советом о том, как вести себя на дороге.

АУ МЦ "Иволга".