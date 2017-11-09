В Вышнем Волочке заменят асфальт на улицах Шмидта и Рабочей

Свыше 22 млн рублей из региональной казны будет направлено дополнительно на ремонт улично-дорожной сети Вышнего Волочка. Ассигнования перераспределены внутри отрасли. На эти средства приведут в порядок проезжую часть на улицах Шмидта и Рабочей. Вопрос рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Времени на проведение работ немного. Необходимо проверить наличие у подрядчика необходимой техники, а также соблюдение региональных стандартов качества ремонта дорог», — обозначил Игорь Руденя.

На замену асфальтового покрытия в целом потребуется более 27,7 млн рублей. Финансирование в размере 22 млн рублей обеспечит бюджет области, ещё 5,7 млн рублей — муниципальная казна.

Справочно: В 2017 году в Тверской области планируется привести в нормативное состояние более 300 км региональных и 190 км местных дорог, а также около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в регионе приняты единые стандарты качества ремонта и содержания дорог, разработанные на основе федеральных стандартов и технических норм. Установлены требования к качеству материалов: это должен быть высокопрочный гранитный щебень, качественный песок и асфальтобетонная смесь. Стандарты предусматривают применение при ремонте новых технологий, в частности, холодной регенерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области.