ВСЕ НА "КРОСС НАЦИИ"!

Тверская область присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2017»

16 сентября 2017 года в Твери пройдет Всероссийский день бега «Кросс наций» –традиционные ежегодные состязания, в которых принимают участие профессионалы и любители спорта. Планируется, что в этом году на разных дистанциях «Кросса нации» стартуют около 5000 человек из муниципальных образований Верхневолжья.

«Физкультура и здоровый образ жизни с каждым годом привлекают все большее количество жителей региона. Детский и массовый спорт необходимо сделать доступным самым широким слоям населения. Такая возможность должна быть не только у ребят из Твери, но и всех муниципалитетов», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Торжественное открытие «Кросса наций-2017» состоится в 11.45 на площади Победы. В 12.00 стартуют первые участники. В программе – забеги среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях на дистанциях 3000 м и 6000 м, для девушек и юношей – на 3000 м, мальчиков и девочек – на 1000 м. Также запланированы забеги для спортсменов с инвалидностью (дистанция 1000 м) и спортивных семей (1000 м).

Беговые маршруты пройдут по улице Софьи Перовской, Беляковскомупереулку, Краснофлотской набережной.

Регистрация желающих принять участие в «Кроссе нации» будет проводиться с 12 по 15 сентября с 10.00 до 17.00 по адресу г. Тверь, Комсомольский пр-т, д.4/4, каб. 512. Также предусмотрена регистрация в день проведения соревнований с 9.30 до 11.30 на стартовой площадке возле обелиска Победы.

3 сентября в столице Верхневолжья состоялся 33-й «Тверской марафон». В мероприятии приняли участие около 1500 любителей здорового образа жизни из семи стран, 27 регионов России и 100 городов. Основной дистанцией пробега стал маршрут протяженностью 42 км 195 м.

Пресс-служба Правительства Тверской области.