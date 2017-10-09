10 сентября – День танкиста

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танкостроители!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Танковые войска принадлежат к числу передовых и стратегически важных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Здесь служат смелые люди с сильным характером, настоящие патриоты и профессионалы своего дела.

В историю танковых войск вписано немало страниц доблести, мужества и чести. В годы Великой Отечественной войны беспримерные усилия бойцов-танкистов помогли выиграть ключевые сражения и стали важным вкладом в дело общей Победы.

Сегодня новые поколения танкистов достойно продолжают славные традиции ветеранов. Бесконечная верность Отечеству и своему долгу, отличная подготовка и сила духа помогают воинам-танкистам достойно выполнять свою нелегкую, но почетную миссию, связанную с укреплением обороноспособности страны.

Желаю вам мирного неба, здоровья, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя.