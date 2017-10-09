ПАТЕНТ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

В Тверской области с 2018 года планируется увеличить стоимость патента для иностранных трудовых мигрантов

Сегодня, 8 сентября, Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам миграционной политики. В нем принял участие директор ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Сергей Елизаров, руководители силовых структур региона, члены областного Правительства.

«Для нас миграционная политика – важный фактор развития экономики, повышения качества жизни людей. Приоритет в трудоустройстве должен отдаваться коренному населению. Для этого необходимо минимизировать поток в регион трудовых мигрантов», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Одна из тем обсуждения – увеличение стоимости патента на работу для иностранных граждан. Эта мера уже дает положительные результаты. Сейчас стоимость патента в тверском регионе составляет 5 тыс. рублей ежемесячно. Это самый высокий показатель в ЦФО. За 7 месяцев текущего года было выдано 11 755 патентов. Это на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество налоговых поступлений от данного вида деятельности стало больше.

Также на совещании обсуждался вопрос создания в регионе единого многофункционального центра по работе с иностранными гражданами. В настоящее время прорабатываются варианты места для его размещения, а также решается вопрос, будет ли это строительство нового здания или ремонт имеющихся площадей. Губернатор дал поручение в двухнедельный срок разработать дорожную карту реализации проекта, где будет учтена транспортная доступность объекта, наличие парковок, финансирования и другие вопросы.

Речь также шла о работе паспортно-визового сервиса МВД РФ, где в режиме одного окна мигрантам оказываются все необходимые услуги, включая получение медицинской справки, прохождения тестирования на знание русского языка.

Справочно: В 2016 году по инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени была сокращена квота на использование трудовой силы мигрантов, увеличена стоимость патента для иностранных граждан с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Принятые меры позволили обеспечить работой более 3-х тысяч местных жителей.

Также с этого года в регионе введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности. По информации службы занятости это позволило укрепить местными кадрами крупные предприятия.

Кроме того, в апреле этого года Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.