ППМИ В ДЕЙСТВИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Тверской области идёт модернизация объектов водоснабжения в рамках Программы поддержки местных инициатив

Приведение в порядок объектов водоснабжения является самым востребованным направлением Программы поддержки местных инициатив в сельских поселениях Тверской области. Сегодня, 8 сентября, в эксплуатацию введены новые насосные станции в 5 муниципальных образованиях.

«Отрасль ЖКХ всегда требует адресных решений. Такие решения позволяют создавать востребованную инфраструктуру, которая способна качественно изменить уровень жизни людей», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В деревнях Большая Каденка и Холмец Оленинского района, а также деревне Чичаты Бельского района проведён капитальный ремонт насосных станций над артезианскими скважинами. В деревне Русино Торжокского района отремонтирована водопроводная сеть: заменено 860 метров водопроводных труб и 9 колодцев, установлено 2 пожарных гидранта и колонка.

В селе Кавельщино Бельского района возведен новый павильон над артезианской скважиной, обновлено водоподъемное оборудование, проложен участок водопроводной сети.

Благодаря модернизации оборудования в сельских территориях обеспечена бесперебойная подача воды, повышено её качество, снижен расход электроэнергии. Общая стоимость работ на объектах составила свыше 4,8 млн рублей. Финансирование в размере более 2,7 млн рублей обеспечил областной бюджет.

Справочно: Тверской регион лидирует в России по степени финансового участия в программе жителей: в текущем году процент софинансирования от населения достигнет 15,5% при минимальной доле в 5%.

ППМИ реализуется на территории Верхневолжья с 2013 года. За пять лет количество реализуемых в год проектов выросло почти в пять раз: с 53 до 245. В этом году на её обеспечение из регионального бюджета выделено более 111 млн рублей.

В числе получателей субсидий — 153 муниципальных образования, прошедших конкурс: 147 сельских и городских поселений, 6 городских округов.

По количеству поданных заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив в 2017 году лидируют Максатихинский, Старицкий и Оленинский районы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.