8 сентября – День финансиста

Уважаемые работники и ветераны финансовой системы Тверской области!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Надежная работа финансовой системы – это фундамент успешного социально-экономического развития Верхневолжья, основа социальной стабильности в регионе и улучшения качества жизни людей.

В отрасли трудятся настоящие профессионалы, компетентные, трудолюбивые и целеустремленные люди. Благодаря вашему труду финансовая система Тверской области постоянно совершенствуется, внедряются современные технологии, идет серьезная работа на перспективу.

В день профессионального праздника отдельные слова благодарности звучат в адрес ветеранов, чей многолетний труд задал надежные профессиональные ориентиры для последующих поколений финансистов.

От всей души желаю вам здоровья, энергии, семейного благополучия и дальнейших достижений в работе на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.