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8 сентября – День финансиста
Уважаемые работники и ветераны финансовой системы Тверской области!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Надежная работа финансовой системы – это фундамент успешного социально-экономического развития Верхневолжья, основа социальной стабильности в регионе и улучшения качества жизни людей.
В отрасли трудятся настоящие профессионалы, компетентные, трудолюбивые и целеустремленные люди. Благодаря вашему труду финансовая система Тверской области постоянно совершенствуется, внедряются современные технологии, идет серьезная работа на перспективу.
В день профессионального праздника отдельные слова благодарности звучат в адрес ветеранов, чей многолетний труд задал надежные профессиональные ориентиры для последующих поколений финансистов.
От всей души желаю вам здоровья, энергии, семейного благополучия и дальнейших достижений в работе на благо Верхневолжья и всей России!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.