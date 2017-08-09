Стратегические инициативы Президента

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА



В самом конце лета, 29 августа, в Твери прошла областная августовская педагогическая конференция, на которой губернатор Игорь Руденя общался с делегатами - педагогическими и руководящими работниками образовательных организаций Твери. В мероприятии приняли участие педагоги тверских школ и детских садов, ветераны отрасли, молодые специалисты.

- Президент Владимир Путин объявил в России Десятилетие детства. Это подчеркивает, что главными приоритетами государства являются нравственное и физическое здоровье каждого ребенка, его право расти в заботе и любви. Поэтому на первый план выходит задача создания в Тверской области современной системы образования, – обозначил Игорь Руденя.

В текущем году в Твери отремонтировано 47 школ, 19 детских садов. Особое внимание уделяется ликвидации второй смены и обеспечению доступности дошкольного образования для детей младше трех лет.

В 2017 году за счет проведения ремонтных работ в девяти школах Твери создано 300 новых мест. В микрорайоне «Юность» началось строительство новой школы-детского сада, которая примет 560 учеников и 80 дошкольников. Основные работы должны завершиться до конца этого года. В планах ближайших лет – строительство двух школ в микрорайонах «Радужный» и «Брусилово» более чем на 1200 мест каждая.

Как сообщил Игорь Руденя, в Тверской области также планируется возродить традицию шефства предприятий над школами. Это позволит ученикам через общение со специалистами, трудовые практики ориентироваться на получение востребованных профессий:

- У ваших воспитанников должны быть стимулы жить и трудиться в Тверской области. В ближайшее время будет завершена работа над новым генеральным планом Твери, что позволит нам системно развивать областной центр, делать его современным городом, – подчеркнул Игорь Руденя и добавил, что для реализации этих планов очень важен вклад педагогов.

На мероприятии глава региона вручил региональные и федеральные награды, которых удостоены лучшие специалисты образования Тверской области.

Кроме того, Игорь Руденя посетил планетарий, который действует при тверском Дворце творчества детей и молодежи. В этом году планетарий отмечает 60-летие. Ежегодно его посещают около 3000 детей из районов области и соседних регионов. Губернатор также осмотрел помещения и студии ДДМ, выставку достижений учреждений образования Твери.

Августовская педагогическая конференция является ежегодной дискуссионной площадкой для обсуждения стратегических направлений государственной политики в сфере образования.

На конференции подводятся итоги прошедшего учебного года, определяются задачи в наступающем. В этом году в конференции приняли участие более 350 руководителей и педагогов образовательных организаций областной столицы.

Пресс-служба правительства

Тверской области.