В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ

То, что так долго ждали все: школьники, учителя и родители - свершилось! 1 сентября почти 9 тысяч учащихся из 30 общеобразовательных учреждений Конаковского района сели за парты. Из них первый раз в первый класс пошли 939 детей, а всего по Тверской области это число составило 14,5 тысяч. Общая цифра учащихся средних школ региона - более 134000.

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний, принял участие губернатор Тверской области Игорь РУДЕНЯ и депутат Государственной думы России Владимир ВАСИЛЬЕВ. Они приехали в школу № 51 г. Твери, где поздравили учителей и школьников с началом учебного года. В этом году школа отмечает 25-летие. День знаний - это также и праздник студенчества, поэтому губернатор и депутат еще побывали в Тверской государственной сельскохозяйственной академии. К ним присоединился еще один депутат Государственной думы - Светлана ВАСИЛЬЕВА, и вместе они вручили первокурсникам студенческие билеты. Также Игорь РУДЕНЯ и Владимир ВАСИЛЬЕВ вместе с Митрополитом Тверским и Кашинским ВИКТОРОМ побывали на празднике в Тверском государственном медицинском университете.



А в Конаковском районе почетные гости побывали в двух городских школах. Глава Конаковского района Людмила Козлова вместе с представителем правительства Тверской области – начальником главного управления региональной жилищной инспекции Дмитрием ЕФИМОВЫМ приехали поздравить детей, педагогов и родителей с Днем знаний. А в Конаковской средней школе № 9 побывал глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Он тепло и сердечно поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний:

- Сегодня для вас начинается очередной этап похода за знаниями. Этот день - праздник особенный: добрый, светлый и оптимистичный. Даже погода сегодня радуется началу учебного года. От всей души желаю школьникам новых открытий и интересных уроков, а педагогам и родителям – мудрости и терпения! Удачного начала учебного года!

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли во всех поселениях Конаковского района. А во второй половине дня в Селиховское сельское поселение приехал Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, который провел в Ильинском храме традиционный молебен в честь Дня знаний.

День знаний для директора средней школы № 9 Ирины БУБНОВОЙ чудесно совпадает с ее днем рождения. А в этом году она к тому же отмечает и круглую дату. Поэтому, пользуясь случаем, от редакции «Зари» мы поздравляем Ирину Васильевну не только с Днем знаний, но и с юбилеем! Педагог – не только социально значимая профессия с известной долей романтики. Это, прежде всего, огромный труд, масса затраченной нервной энергии и душевных усилий. Учителя – святые люди, уважаемые люди и в большинстве случаев горячо любимые детьми.

Поэтому хочется пожелать вам, Ирина Васильевна, крепкого здоровья и сил, оптимизма, талантливых учеников и понимающих родителей!