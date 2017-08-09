ВЫБИРАЕМ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ ДЛЯ РЕБЕНКА И ДЛЯ СЕБЯ

Районный Дворец культуры «Современник» открывает новый творческий сезон.

Помимо школы, у ребенка должен быть и другой мир – увлечений. Задача родителей – помочь ему определиться и записать свое чадо в...



Зачем это нужно?

Ну, хотя бы для расширения кругозора. Не стоит делать из ребенка «ботаника», который ничего не видит дальше школьных учебников. Чтобы он развивался, необходимо расширять границы его мира. И всевозможные студии, секции, кружки – отличное подспорье в этом.

К тому же не редкость, когда увлечение с возрастом перерастает в дело всей жизни, а детский кружок оказывается стартовой площадкой для будущих профессиональных свершений.

Как выбрать?

Хорошо, если ребенок сам знает, чего хочет, и без помощи родителей записывается на футбол или танцы. А если чадо ни к чему не тяготеет, кроме компьютерных «стрелялок»?

Тогда родители берут инициативу в свои руки и пытаются увлечь. Давай попробуем заниматься теннисом – все твои друзья записались.

Ты неплохо рисуешь – давай сходим в изостудию.

И так далее. В конце концов, и компьютер можно поставить на службу вашим интересам и записать ребенка, допустим, в кружок компьютерной графики. Уж если сидеть за монитором, так хоть получая новые навыки.

Не забывайте, что развитие должно быть гармоничным. И при выборе кружков старайтесь соблюдать равновесие – не увлекайтесь только спортивными или, наоборот, только интеллектуальными занятиями. В идеале хорошо бы их совмещать, например, футбол и рисование, танцы и шахматы. Попрыгать после уроков, особенно современным детям, ведущим сидячий образ жизни, очень полезно. Но и переключить мозги на иную деятельность не менее важно.

Как все успеть?

Это самый главный вопрос родителей, возражающих против внешкольных занятий. И самая распространенная ошибка. На самом деле насыщенный распорядок дня дисциплинирует ребенка, организует его лучше всяких наказаний и наставлений, приучает распоряжаться временем и ценить его. Просто сама жизнь заставляет школьника все успевать – это единственное условие не нахватать двоек на уроках и выполнить работы в кружках.

Самое важное

Не усердствуйте с кружками, их не должно быть очень много, иначе ребенок просто устанет. А хобби должно приносить радость.

Разрешите детям сменить кружок, если им захотелось заняться чем-то другим. Это пока не профессия и даже не выбор вуза – всего лишь поиск себя и своих интересов. Интересуйтесь увлечениями своих детей и поддерживайте их. Даже если вам мечталось видеть сына в шахматной секции, а не в футбольной. Уважайте их выбор.

Районный Дворец культуры «Современник» можно без преувеличения назвать колыбелью талантов. Творческая жизнь там кипит не только по праздникам – практически каждый день люди с разными интересами собираются на встречи в клубах и кружках. Далеко не всякий зритель задается вопросом «Как создаются праздничные концерты и мероприятия?». Подготовка отнюдь не ограничивается парой-тройкой репетиций. Таланты нужно в первую очередь раскрыть, развить, подготовить к публичному выступлению. Этим и занимаются руководители творческих объединений, под началом которых совершенствуют свое мастерство более 25 коллективов.

ОТ «РАЗ ЛАДОШКА ДО ТАЙНЫ ВОСТОКА»



Елена Жугару работает в районном ДК более 15 лет. Осваивать азы танцевального искусства под ее руководством маленькие конаковцы начинают с шести лет. А начиналось все в 2002 году, с создания детских хореографических ансамблей «Тип-Топ» и «Жемчужина». Юные танцоры, благодаря опытному наставнику, осваивают азы хореографии, в их репертуаре эстрадные, классические, народные и детские танцы.

«Тип-топ» и «Жемчужина» - постоянные участники и неоднократные лауреаты районного фестиваля искусств «Конаковские огни», а также таких престижных творческих состязаний, как областной конкурс детских хореографических коллективов «Краски радуги», международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Парад планет». И, конечно, главным итогом работы для воспитанников Елены Валентиновны является заряд бодрости и отличного настроения, которым они щедро делятся со зрителями на своих концертах.

А еще Елена Жугару с 2012 года бессменный руководитель ансамбля восточного танца «Эльби». Сколько мужских сердец покорили взрослые участницы этого коллектива….

Чарующий восточный танец, как он завораживает, от прекрасных танцовщиц практически не оторвать взгляда… Восточные танцы или, по-другому, танец живота - одни из самых сложных танцев в мире. Вся его красота заключается в пластичности танцора. Восточные танцы развивают пластику, гибкость, выносливость и координацию. Благодаря огромному количеству трясок и ударов они делают мышцы и связки эластичными, мелкие движения заставляют работать те мышцы, которые при других нагрузках не задействованы вообще или в очень малой степени. Записаться в «Эльби» можно независимо от возраста.

А на смену взрослым растут и изучают всю технику владения этим направлением и юные танцовщицы. В 2016 году Елена Жугару начала набор в детский ансамбль восточного танца «Ясмина». Записать ребенка в эту студию можно с шести лет. Помимо всех вышеперечисленных плюсов, есть и еще один: костюмы для восточных танцев – одни из самых красивых, так что девочки ощущают себя в них настоящими принцессами. Многие опасаются отдавать девочек на восточные танцы, считая, что они развивают излишнюю сексуальность с раннего возраста. Но достаточно съездить на один фестиваль или конкурс, чтобы убедиться, что сексуальная составляющая в восточных танцах стоит на последнем месте. В первую очередь это спорт, равно как гимнастика или фигурное катание, где важнее всего сложность и количество исполненных элементов. А разнообразие стилей, которого нет ни в одном другом танцевальном направлении, позволит выбрать что-то для души практически любой юной леди.

ЖИТЬ В СТИЛЕ РИТМА



Руководитель детского хореографического ансамбля «Ритм» Наталья Капитанова работает с детьми в «Современнике» с 2000 года. Этот коллектив без сомнения можно назвать одним из самых зрелых (если можно так назвать детский танцевальный ансамбль) творческих коллективов ДК. Начиналась работа с небольших танцевальных номеров и хореографических миниатюр, а через короткий промежуток времени коллектив стал полноправным участником всех мероприятий Дворца культуры. Сегодня «Ритм» современный, стильный и полный энергии коллектив. Своим творчеством юные артисты зажигают сердца людей, несут им радость и добро. Он является одним из самых ярких коллективов нашего района, с 17-летним опытом творческой деятельности, имеющий свою историю, уставы и традиции.

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ, И НЕ ТОЛЬКО…



Звезда этого творческого коллектива зажглась на небосклоне «Современника» совсем недавно, в 2016 году, с приходом в РДК Марии Сокрутницкой. Именно она и создала спортивно-танцевальный клуб «Mary dance».

Бальные танцы - самые популярные в мире. Они рождаются на стыке балета, латиноамериканских танцев, а порой и акробатики. Бальные танцы – это жесткая дисциплина, строгий набор танцевальных элементов, они не предполагают импровизации и творческих порывов, зато вам гарантирована великолепная физическая форма. Плюс в том, что бальные танцы – парные, что всегда эффектно, но предполагаемого партнера лучше найти для ребенка заранее, поговорив с мамами мальчиков, не хочет ли кто-то из них отдать малыша на танцы. Мальчиков всегда не хватает, и есть шанс, что вашей дочке придется несколько лет танцевать в одиночку, пока для нее найдется подходящий партнер. А вот в коллективе Марии Сокрутницкой есть исключение из этих правил. Танцевать спортивные бальные танцы здесь можно и без партнера, и даже в группе. Несмотря на столь юный возраст коллектива, хореографу есть чем гордиться.

Весной этого года на международном турнире по танцевальному спорту «Кубок Казанского кремля», который проходил в Казани, удачно выступила наша пара Максим Стыжин и Валерия Шубенок. Они заняли первое место в категории «Дети» и 1 место в «Латиноамериканской программе», а также стали полуфиналистами «Гран-при Дети 1».

Так что, если вашего ребенка манят бальные и спортивные танцы, ему уже есть 5 лет, знайте, путь к мечте открыт в спортивно-танцевальном клубе «Mary dance».

НА ШПАГАТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Вашей девочке исполнилось 5 лет, и она восхищается выступлениями гимнасток, пытаясь повторять все движения? Тогда вам в студию спортивно-эстетической гимнастики «Джамп» под руководством профессиональной гимнастки Дарии Фадеевой.

Эстетическая гимнастика - это симбиоз художественной гимнастики, акробатики и танца.

Эстетическая гимнастика даст вашим принцессам небывалую ранее грацию, пластику, артистизм, дисциплину, укрепит все группы мышц, научит их гимнастическим элементам, разовьёт музыкальный слух и ритмичность. Ну и как было заявлено в самой начале, на шпагат – через неделю занятий.

А ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ПЕТЬ



Рассказывать о коллективах, которые сегодня живут и творят в ДК «Современник», можно очень долго. Всего их более 20, а вот занимаются в этих ансамблях свыше 700 человек самого разного возраста. В «Современнике» очень развита не только хореография, но и эстрадное направление. Детской студией вокала руководит педагог с многолетним стажем Елена Дудинова. Вполне вероятно, что ваша дочь или сын не попадет на главную сцену страны, но будет петь на праздниках, всевозможных мероприятиях или в узком кругу и при этом испытывать удовольствие от своих выступлений. И тогда вы будете знать, что когда-то давно вы сделали своему чаду драгоценный подарок, отдав его на пение в ансамбли «Бусинки», «Карамельки», «Каприз» или «Чародеи». На любой вкус, с самого разного возраста. Ваш ребенок любит петь? В таком случае доверьте развитие его таланта профессионалам.

А если вы давно уже не ребенок, а сами любите петь и хотите развивать свои способности и дальше? Вам тоже в «Современник»! К Елене Дудиновой в ансамбль «Русская душа», а если вы хотите освоить сольное пение – к Татьяне Темеровой. Песне все возрасты покорны, и даже если вам далеко за…, то и это в «Современнике» только приветствуется - вам к Павлу Драчеву, в хор ветеранов.

ЧАСТУШКИ ГРЕЮТ ДУШУ ПОД ГАРМОНЬ

Ансамблю гармонистов и частушечников «Завалинка» уже более 30 лет. За это время он дважды побывал в Германии, был в Италии, Австрии, во Франции. Руководит коллективом заслуженный работник культуры Российской Федерации Раиса Смирнова. А начиналось все 30 лет назад обычно и просто. Именно тогда братья Заволокины начали пропагандировать гармонь. В разных областях стали появляться телевизионные программы о местных гармонистах. Появились такие сюжеты и в Твери. 20 лучших виртуозов гармони из Конаковского района отправились в Тверь. Там снималась вторая передача братьев Заволокиных. Конаковские гармонисты то ли от страха, то ли от радости, как выдали! Они настолько понравились Геннадию Заволокину, что он сказал: «Я хочу снимать только Конаково». Конаковцы приняли участие в телевизионной программе и после этого расставаться не захотели. Стали встречаться один раз в неделю, принялись друг у друга технику игры изучать, осваивать наигрыши. Так появился ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка». За время существования коллективом проделана большая работа по сбору фольклорного материала в Тверской области. Общаясь со старожилами, по крупицам собирали информацию о том, как проходили гулянья, какие наигрыши были, какие частушки пели. Основное направление их творчества - это взаимоотношения мужчины и женщины. В частушках, страданиях они ссорятся, мирятся, ругаются, любят.

Вы так же любите частушки? Приходите в «Завалинку»!

ТРУБИ, ТРУБАЧ



Когда-то духовые оркестры были почти в каждом доме культуры, на заводах и даже в школах. Сейчас этого практически нет. В ДК «Современник» пропагандируется возрождение духовой музыки, этой великолепной российской традиции. Это не только интересно, но и полезно: детям со склонностью к астме занятия на духовых инструментах могут помочь избежать развития заболевания за счет постановки правильного дыхания, хотя, конечно, это не панацея. А еще занятия на медных духовых могут помочь избавиться от... нервного тика! И уже доказано, что обучение игре на любом инструменте помогает развитию речи и математического мышления. В духовой оркестр «Наше время» под руководством Александра Тарасова принимаются взрослые и дети с 10 лет.

ТЕАТР В ТАНЦЕ



Настоящей гордостью Дворца культуры и украшением любого праздника является театр танца «Дебют» под руководством Ларисы Мухиной. Коллектив существует уже 28 лет, а это немалый срок. За все время через коллектив прошло огромное количество участников. Каждый номер «Дебюта» - это всегда маленькое представление, зачастую с глубоким смыслом, со своей эстетикой, музыкальным сопровождением, продуманными костюмами.

Недаром он и называется театром, хотя и танцевальным. Талантливому и харизматичному хореографу Ларисе Мухиной удается совместить искусство танца с театральным и представить зрителю что-то новое, свежее. Молодежная среда агрессивна и не приемлет романтики? Лариса Мухина такое утверждение отвергает. По её словам, молодые люди не чуждаются традиционных ценностей, но им действительно нравятся динамичные постановки на современную музыку. Если вам уже есть 16, добро пожаловать в «Дебют»!

А МОЖЕТ, В ТЕАТР?



Еще одна гордость ДК «Современник» – это музыкальный самодеятельный театр «Пигмалион», который появился весной 2008 года. За это время под началом режиссера Галины Рымановой здесь поставили более 10 оригинальных спектаклей по известным пьесам и даже кинофильмам. Среди них «Венский маскарад», «На руинах храма Артемиды», «Обыкновенное чудо», «Золушка», «Безымянная звезда» и многие другие. Последняя постановка «Девчата» режиссера Галины Рымановой собрала полный аншлаг. Впрочем, как и всегда. Нестареющий сюжет спектакля всем хорошо известен по советскому художественному кинофильму. Не каждая постановка профессионалов может похвастаться таким успехом. Кстати, все декорации и сценические костюмы артисты делают своими силами. Какой постановкой откроется новый творческий сезон – пока секрет. Может, и у вас есть желание влиться в дружную театральную семью? Приходите и пробуйте. В «Пигмалион» открыт набор только взрослых, а вот молодые люди могут попробовать себя в актерском мастерстве с 18 лет в молодежном театре «Парадоксы» под руководством Эдуарда Отрощенко. Театральная студия «Парадоксы» была создана осенью 2016 года. Дебютная постановка состоялась в январе 2017 года премьерой рождественской сказки «Два Мороза». Планов у студии множество, это и новые спектакли, постановки, и конечно, здесь ждут молодых людей. Ну а если вашему ребенку еще нет 18 лет, тогда добро пожаловать в детский театральный коллектив под руководством Ольги Гулеевой. Можно ли воспитать в ребенке актера? Нет, нельзя! Но можно научить театральному мастерству, можно воспитать человека, тонко чувствующего, умеющего выражать свои эмоции адекватно, способного к сочувствию и сопереживанию, разбирающегося в театральном искусстве. И для этого занятия в детской или молодежной театральной студиях очень подходят.

КОГО В «ТЕРЕМОК» БЕРУТ



А в «Теремок» берут детей в возрасте от 3 - 4 лет. Любое выступление участников детского образцового театра «Теремок» под руководством Ольги Бардаковой никого не оставит равнодушным. Имя Ольги Бардаковой, поэтессы, лауреата многочисленных конкурсов и фестивалей, известно далеко за пределами Тверской области. Проникновенные стихи, проза в исполнении совсем маленьких чтецов - настоящие театральные постановки, словами невозможно описать всю гамму чувств и эмоций, наполняющих зрительный зал во время выступления юных звездочек…

НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ? ЛЕГКО!

Есть расхожее мнение, что начинать учиться рисунку и живописи нужно как можно раньше. Подтверждение вроде бы есть в биографиях известных художников: действительно, многие из них начали учиться в раннем детстве. Но правил без исключений не бывает, и даже некоторые великие живописцы начинали осваивать мастерство, когда были уже взрослыми людьми. Так что не сопротивляйтесь, если у вас вдруг возникло непреодолимое желание рисовать. Приходите в изостудию ДК «Современник» под руководством Галины Будниковой.

Для детей, любящих творить, в ДК тоже найдется занятие по душе. В АРТ-студии под руководством Татьяны Удаловой дети учатся технике живописи, искусству лепки, поделок из бумаги, картона, вышивке. Каждое занятие – это буквально сказочный сюжет, и ребенок - самый главный участник и создатель этого волшебного мира, через который он учится отстаивать свои позиции, выражать свои мысли и эмоции, принимать самостоятельно решения, делать осознанный выбор.

Вас привлекает народное творчество? Тогда вам тоже в «Современник»! Народные костюмы, традиционная русская вышивка, куклы и обереги - мастерица Екатерина Трифонова увлечена этим давно. Не беспокойтесь, научит мастерству народного творчества она и вас в студии «Обаяние».

В каждом из нас заложена творческая жилка, главное, почувствовать, к чему тянется душа и чего хочет сердце. Творчество помогает нам ощущать этот мир иначе, видеть и находить в нём важное для себя, делает нашу жизнь необыкновенной. РДК «Современник» приглашает в свою творческую семью новых участников, и малышей, и взрослых! Дворец культуры открыт для всех, кто хочет прикоснуться к миру творчества и сделать свою жизнь ярче и интересней.

Подготовила Ольга ГЛОТОВА.