В Тверской области объявлен месячник по безопасности дорожного движения

В Тверской области проходит традиционный месячник по безопасности дорожного движения, который продлится до 30 сентября. Мероприятия, организованные региональным Правительством совместно с управлением ГИБДД УМВД по Тверской области и администрациями муниципальных образований, охватывают все районы Верхневолжья.

«За первое полугодие 2017 года в Тверской области снижено число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сократился уровень травматизма детей. Необходимо закрепить эти тенденции. Важно, чтобы у подрастающего поколения формировалась модель безопасного поведения на дорогах, соблюдения правил дорожного движения», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В этом году в ходе месячника для детей будут проведены акции «Шагающий автобус» и «Письмо водителю», региональный этап конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», лекции и тематические беседы, интерактивные уроки, конкурсы, викторины.

В школах обновят уголки безопасности дорожного движения и оформят схемы безопасных маршрутов движения «дом - школа - дом». Для родителей организуют традиционное региональное родительское собрание «Внимание – дети!».

В течение первой недели месячника в школах уже прошли уроки «Маршрут безопасности», тематические классные часы и интерактивные занятия, на которых ребятам напомнили о том, как правильно вести себя вблизи проезжей части, в общественном транспорте.

1 сентября на праздничных линейках школьникам вручили памятки по правилам дорожного движения и светоотражающие элементы.

В тверской школе №24 с начала нового учебного года появился отряд юных инспекторов дорожного движения «Дело чести». В первый день школьных занятий сотрудники Госавтоинспекции Твери вместе с членами отряда провели мероприятие для первоклассников «Засветись»: детям рассказали об основах безопасного поведения на улицах и дорогах.



Пресс-служба Правительства Тверской области