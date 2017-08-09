МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Проверили готовность к отопительному сезону________________



6 сентября в администрации Конаковского района состоялось выездное заседание комиссии по конт-ролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Тверской области к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов.

В заседании приняли участие: Андрей Волгин - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ТО); Денис Дородных - депутат Законодательного собрания ТО; Людмила Козлова - глава Конаковского района; Олег Лобановский - глава администрации Конаковского района; главы поселений и поселенческих администраций Конаковского района; заместители главы администрации Конаковского района и сотрудники жилищно-коммунального отдела районной администрации; Алексей Карелин - начальник отдела Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ТО; представители управлений и федеральных учреждений ТО; директора управляющих компаний в сфере ЖКХ, которые осуществляют свою деятельность на территории района, и специалисты ЖКХ.

Основной темой заседания стали обсуждение и анализ подготовки Конаковского района к прохождению отопительного периода 2017-2018 годов. С докладом выступил Олег Лобановский:

- На территории Конаковского района предоставление жилищно-коммунальных услуг населению оказывают 49 предприятий, из которых: 33 - ресурсоснабжающих, 16 - управляющих компаний. А также 20 ТСЖ И ЖСК. На сегодняшний день обслуживаются 1240 многоквартирных жилых домов и более 100 объектов социальной сферы.

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы Конаковского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов администрацией Конаковского района:

- создана комиссия по контролю за ходом подготовки;

- утвержден ее состав;

- утвержден План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.;

- утвержден график рабочих поездок в населенные пункты района по вопросу подготовки к ОЗП 2017-2018 гг.;

- утвержден перечень мероприятий по подготовке к ОЗП 2017-2018 гг. для включения в планы работ поселений района.

По состоянию на 1 сентября 2017г. процент готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Конаковского района:

- жилищный фонд – 87,06%

- котельные – 81,21%

- тепловые сети – 87,36%

- водопроводные сети – 87,31%

- канализационные сети – 77,38%.

Также хотел бы отметить, что в бюджетах поселений Конаковского района на подготовку к ОЗП предусмотрено 7,2 млн. рублей. На подготовку образовательных учреждений из бюджета района выделено и освоено 23,3 млн. рублей. А на подготовку социальных учреждений из районного бюджета выделено и освоено 4,4 млн. рублей.

В завершение хотел бы выразить особую благодарность за помощь и поддержку в решении вопросов по подготовке к отопительному сезону, модернизации объектов ЖКХ и в создании и организации работы муниципального унитарного предприятия «Районные тепловые сети» Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Региональной энергетической комиссии и Ростехнадзору. Олег Владимирович также отметил, что в этом году администрацией Конаковского района приняты полномочия на уровень района по теплоснабжению и горячему водоснабжению от поселений: Старомелковское с/п, Городенское с/п, Ручьевское с/п, Селиховское с/п. И эта работа будет продолжена и в последующие годы: готовится план принятия этих полномочий от всех поселений.

Также в ходе совещания главы поселений и администраций поселений доложили о степени готовности всех объектов в своих поселениях к отопительному сезону. Указали некоторые проблемы, с которыми они сталкиваются. Основной из них являются устаревшие трубопроводы и теплосети. Андрей Волгин подробнее рассказал о программах, в которых можно участвовать по модернизации и строительству объектов ЖКХ. Алексей Карелин сообщил, что со 2 по 6 октября в Конаковском районе будет проходить проверка готовности к отопительному сезону.

По окончании совещания было отмечено, что Конаковский район серьезно относится к вопросу вступления в отопительный сезон.



С днем рождения, родное село!______________



Минувшие выходные были насыщенными, и жители сразу двух поселений отметили день рождения своего родного села. Праздничные мероприятия прошли в сельском поселении «Завидово» и в Козловском сельском поселении.

Конечно же, праздничные мероприятия не остались без внимания районных властей. Поздравить жителей «Завидово» приехали глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации Конаковского района Олег Лобановский; заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина; начальник управления образования Конаковского района Ольга Булгакова. А жителей Козловского с/п поздравили Олег Лобановский и Людмила Козлова. В этом году «Завидово» исполнилось 5 лет. Все праздничные мероприятия прошли под лозунгом «5+». Как отмечало руководство поселения, «+» - это то доверие, та признательность граждан и то, что еще предстоит сделать. Завидовцы праздновали день рождения своей малой родины на двух площадках: на площади перед Домом культуры в с.Завидово и на площади перед досуговым центром в деревне Мокшино.

Весь день в поселении проходили праздничные мероприятия: выставки; спортивные соревнования; выступления творческих коллективов; чествование и поздравление юбиляров, долгожителей, новорожденных, общественников и выдающихся жителей села. А самым интересным и необычным, на наш взгляд, был конкурс «эко-моды», или сделай праздничный наряд своими руками. «Барышня-дворянка», «Королева новостей», «Диско-Леди», пляжный наряд, «девочка-лето» и кокетка – все костюмы участницы конкурса сделали из подручных материалов: газет, старых Mp3-дисков и даже целлофановых пакетов. Изобретательность и креативный взгляд на привычные вещи потрясли всех гостей праздника.

А в Козловском сельском поселении праздник начался с детского концерта творческих коллективов Вахонинского сельского Дома культуры. Весь день работали развлекательные аттракционы. Днем состоялся турнир по теннису. Также прошла выставка детских рисунков «Вот моя деревня, вот мой дом родной». А праздничный концерт всем жителям и гостям поселения подарили творческие коллективы районного Дворца культуры «Современник».

Торжественная часть праздника началась с того, что все гости отпустили в небо воздушные шары и загадали самое сокровенное желание, которое непременно должно осуществиться. В торжественной обстановке чествовали долгожителей; юбиляров; тех, кому в этом году исполнилось 18 лет; лучших сотрудников; многодетные семьи и активистов поселения.

Радостная атмосфера праздника и уюта, единства всех жителей, искренней любви и теплоты к своему родному краю роднили жителей и с/п «Завидово», и Козловского сельского поселения.



Дню солидарности в борьбе с терроризмом посвящается...

3 сентября в России признан Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли порядка трехсот человек, среди которых более 150 детей.

4 сентября на центральной площади г. Конаково молодежным центром «Иволга» была проведена акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятии приняли участие школьники и воспитанники детских садов. Также в акции участвовали Аггюль Бородина - заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике; Ольга Булгакова - начальник управления образования Конаковского района; Александра Федотова - заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и Наталья Железнова - директор МБОУ СОШ № 3, депутат Собрания депутатов Конаковского района.

Ведущие акции Мария Чабанюк и Павел Липатов отметили:

- Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его возникновение. Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять терроризму не только национальному, но и международному. Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность, ведь никто не застрахован от попадания в страшную ситуацию. Лучшей профилактикой экстремистских настроений в обществе являются толерантность и взаимоуважение. Мы должны чтить культурные и религиозные особенности всех тех народов, которые населяют нашу многонациональную страну.

На мероприятии воспитанники образцового детского театра «Теремок» районного Дворца культуры «Современник» и школьники читали стихи, которые тронули каждого участника до глубины души. Ведь это были стихи, в которых описывается весь ужас террористических событий и та необходимость сохранить мир во всем мире.

Мальчишки и девчонки из детского сада д. Ручьи смогли дотронуться до сердца каждого, исполнив танец «Памяти детей войны». В такие моменты по-настоящему ценишь то, что ты живешь под мирным небом. По окончании акции участники отпустили в небо воздушные шары с надписями «Мы за мир» как символ мира на всей Земле.

В настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех мастей. Важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов мы говорим о необходимости уважения культурных и конфессиональных особенностей. Не ради галочки проводятся масштабные акции и открытые уроки. Ведь только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.



В Конаковском районе завершился

чемпионат мира по рыболовному спорту



С 31 августа по 3 сентября в «Конаково Ривер Клаб» прошел 10-й чемпионат мира по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с лодок».

За звание лучших боролись команды участников из Белоруссии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Франции, Чехии, Эстонии, Южной Африки и России.

В день официального открытия соревнований спортсменов и участников приветствовали высокие гости: глава Конаковского района Людмила Козлова; глава администрации Конаковского района Олег Лобановский; заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина; президент Федерации рыболовного спорта по Тверской области Станислав Барковский; председатель комитета по физической культуре Тверской области Андрей Решетов; президент Федерации рыболовного спорта России Андрей Крайний; генеральный секретарь Международной федерации рыболовного спорта в пресной воде Барбара Дюранте и президент Международной федерации рыболовного спорта в пресной воде Уго Клаудио Матеоли. И, конечно же, всех поздравил с открытием чемпионата основатель и хозяин отеля «Конаково Ривер Клаб» Марк Каганский.

А своими красочными и яркими номерами всех порадовали участники ансамбля танца «Ритм» районного Дворца культуры «Современник».

На протяжении всего чемпионата между командами проходила честная и интересная борьба. Рыба шла в зачет только определенного размера: окунь – не менее 30 см, берш – не менее 35 см, жерех и судак – не менее 45 см, щука – не менее 50 см.

Командное золото чемпионата мира-2017 завоевала в Конакове сборная Румынии. Второе место заняла сборная Польши. Россияне Сергей Евтисов, Дмитрий Шабалин, Сергей Карпов и Владимир Михалев поднялись на третью ступень пьедестала почета. Американцы финишировали на предпоследнем месте в командном зачете. Но, судя по всему, не остались разочарованы путешествием в Россию.

В церемонии закрытия чемпионата приняли участие: Светлана Максимова - депутат Государственной думы Российской Федерации; Андрей Белоцерковский - заместитель председателя правительства Тверской области; Людмила Козлова и Олег Лобановский.

Как отмечали участники соревнований, организация мероприятия была на высоком уровне, спортсмены могли не только соревноваться, но и пообщаться друг с другом, найти новых друзей.

А это свидетельствует о том, что Конаковский район готов принимать и проводить мероприятия на самом высоком организационном уровне.



Пресс-служба администрации Конаковского района