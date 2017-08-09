ПО КАРТЕ РАЙОНА

Юрьево-Девичье

Открытие спортивного комплекса



2 сентября в с. Юрьево-Девичье состоялось событие, которого ждали все жители поселения: прошло торжественное открытие спортивного комплекса.

Идея его строительства принадлежит главе администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения Анатолию Андронову. Осознавая то, что спортивная жизнь в селе кипит, многие ребята добиваются успеха на районных и областных соревнованиях, депутаты Совета депутатов Юрьево-Девичьевского поселения единогласно поддержали инициативу Анатолия Леонидовича - было принято решение о строительстве такого объекта. Стоит отметить, что денежные средства на проведение всех работ были выделены из местного бюджета. И вот по прошествии двух лет (строительство началось в 2015 году) в поселении есть собственный спортивный комплекс.

На таком значимом и торжественном событии присутствовали почетные гости, среди которых: Людмила Козлова - глава Конаковского района, Олег Лобановский - глава администрации Конаковского района; Аггюль Бородина - заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике и Андрей Решетов - председатель комитета по физической культуре Тверской области. В своих поздравлениях все они отметили значительный личный вклад главы поселения в развитие и популяризацию спорта в селе, а также отметили, что строительство такого комплекса позволит воспитать новых героев спорта и здоровое поколение.

Также всех жителей и гостей поселения с открытием спортивного комплекса поздравили: Юлия Футорянская - исполняющая обязанности главы администрации Юрьево-Девичьевского поселения; Сергей Шахов - депутат местного Совета депутатов; Абдулханнян Исхаков - Почетный гражданин Юрьево-Девичьевского с/п.

Своими выступлениями - танцами и песнями - всех порадовали участники сельского ансамбля «Родничок».

Конечно же, как и на любом торжественном открытии, состоялась церемония перерезания красной ленты, которая символизирует открытие дороги к успеху и процветанию. Это почетное право было предоставлено Людмиле Козловой, Андрею Решетову и Сергею Шахову.

Под бурные аплодисменты гости праздника зашли в новый спортивный комплекс, где состоялись показательные выступления спортсменов. Так был дан старт активному покорению новых спортивных достижений и рекордов.

Затем всех участников и гостей мероприятия ждал вкусный обед.

Редкино

В ВЕЧНОМ ПОИСКЕ, В ВЕЧНОМ ТРУДЕ!



Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, который исполняет дело, чему учит, владеет всеми секретами своей профессии, потому что добросовестно и успешно проходит все ее ступени».

В коллективе МБОУ СОШ № 3 п. Редкино – праздник. У наших коллег – юбилей. На протяжении многих лет неустанно они дарят частичку своей души детям, умные, внимательные, обаятельные – учителя от Бога: Татьяна Николаевна Трегуб и Наталия Яковлевна Юдина. Сколько любви, сил, доброты, знаний, упорного труда им потребовалось, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, глубокие знания сотням учеников. Татьяна Николаевна Трегуб и Наталия Яковлевна Юдина – учителя, которые находятся в вечном поиске, вечном труде. Татьяна Николаевна Трегуб родилась в поселке Редкино, является выпускницей Редкинской школы № 2. Учась на последнем курсе филологического факультета Калининского госуниверситета, начала свою педагогическую деятельность в школе № 2, а с 1992 года работает в нашей школе учителем русского языка и литературы, в том числе в должности директора проработала шесть лет.

Принцип ее работы – помочь юному дарованию раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать свою самоценность. Татьяна Николаевна воспитывает у детей наблюдательность, умение самостоятельно работать. Ее ученики отличаются особой любознательностью, охотно читают, декламируют, решают исследовательские задачи, также занимают призовые места на районных олимпиадах и в конкурсах. За многолетний безупречный труд Татьяна Николаевна награждена Почетной грамотой главы Конаковского района, благодарственным письмом главы Конаковского района, грамотой управления образования администрации Конаковского района и Почетной грамотой Министерства образования Тверской области.

Татьяна Николаевна поддерживает тесную связь с родителями, проводит беседы и консультации, подготавливает для них тематические беседы по актуальным вопросам воспитания. Требовательный педагог, отзывчивый и доброжелательный человек, создающий вокруг себя добрую и комфортную атмосферу, хороший организатор – именно так отзываются о ней друзья и коллеги. Она пользуется заслуженным уважением в школе, из года в год снова и снова завоевывает любовь и доверие своих учеников и их родителей.

Также в июле свой юбилей отметила учитель истории и обществознания Наталия Яковлевна Юдина. В 1985 году Наталия Яковлевна окончила Киевский педагогический институт, и с этого момента началась ее педагогическая деятельность. В средней школе № 3 п. Редкино работает с 2012 года. За это время показала себя как опытный, хорошо знающий свое дело учитель, обладающий своей особой методикой обучения, которая дает высокие положительные результаты. Учащиеся подтверждают высокое качество знаний при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, показывая стабильно высокие результаты. Наталия Яковлевна добрый, тактичный человек, способный легко расположить к себе людей. Каждый ее урок увлекателен и неповторим. Невольно восхищаешься тем, как много сделано на уроке. Наталия Яковлевна любит свою работу, своих учеников, и они отвечают ей взаимностью. Ее уважают коллеги и родители, любят ученики, которые идут к ней за помощью и советом. Наталия Яковлевна награждена Почетными грамотами управления образования администрации Конаковского района и грамотой Министерства образования и науки РФ. Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 3 поселка Редкино сердечно поздравляет вас с юбилеем! Пусть ваш педагогический талант, доброта и душевная щедрость еще долго остаются маяком для всех учителей и учеников, ваш образ – примером для подражания.

С уважением коллектив

МБОУ СОШ № 3 п. Редкино.