Юбилейная линейка

- Ровно 80 лет тому назад, в такой же погожий осенний день 1 сентября 1937 года наша школа радушно распахнула двери для учеников города Конаково. Школа выдержала суровое испытание Великой Отечественной войной, достойно прошла этот этап. Наша школа гордится выпускниками, среди которых генералы, ученые, общественные деятели, руководители предприятий и организаций, рабочие - достойные мастера своего дела, гордится своими традициями, своими учителями и учениками. Школе 80 лет, но старой её не назовешь, потому что в ней работают молодые, красивые, умелые, энергичные педагоги с большим опытом и стажем, творческие, инициативные. Именно благодаря вам, уважаемые коллеги, школа остается молодой, шагает в ногу со временем! – этими словами директора Т.В.Сурковой открылась праздничная линейка в Конаковской школе № 2.

С добрыми пожеланиями Татьяна Владимировна обратилась к ученикам:

Вот и осень наступила,

тут и школьная пора.

Парта ждет тебя сегодня,

ждут уроки, ждут друзья.

Дорогие ребята, во время каникул вы хорошо отдохнули, повзрослели, набрали сил и здоровья. Я желаю, чтобы в ваших дневниках были только хорошие и отличные отметки, желаю радостной и успешной учебы. В юбилейный год хочу сказать, что главное в школе – это её душа, которая формируется коллективом учителей, учеников и родителей. А у души нет возраста, и школе будет столько лет, сколько проходит каждый ученик от своего первого и до самого последнего звонка. С днем рождения, любимая школа, с Днем знаний!

Начальник Главного управления жилищной инспекции Тверской области Дмитрий Олегович Ефимов зачитал приветственный адрес губернатора И.М.Рудени, в котором, в частности, сказано: «Искренне поздравляю вас с Днем знаний. Начало нового учебного года – это особое событие в жизни каждого из вас, новая яркая страница в летописи вашего учебного учреждения. Создание условий для современного качественного образования, всестороннего и гармоничного развития молодого поколения является одной из первоочередных задач правительства Тверской области. Сегодня в поле особого внимания областной и местной власти находятся вопросы внедрения новых технологий, упрочения материально-технической базы учреждений образования, воспитание патриотизма и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Ваше учебное заведение вносит вклад в решение этих задач, держит достойную планку качества работы. Пусть нынешний учебный год откроет новые горизонты и перспективы, подарит радость больших открытий, станет временем ярких успехов и достижений!».

Добра, оптимизма, бодрости духа и мирного неба над головой пожелала учителям, школьникам и их родителям глава Конаковского района Людмила Алексеевна Козлова:

- Пусть всё будет хорошо, пусть радуются дети, пусть будут счастливы ваши семьи! Поздравляю всех с юбилеем, с праздником знаний!

В юбилейном учебном году за парты школы № 2 сели 320 учеников, в их числе 15 будущих выпускников 11-го класса, 43 ученика 9-х классов. Большую школьную семью пополнили 35 первоклассников, для них на четыре года «вторыми мамами» станут замечательные педагоги Анжела Григорьевна Столбовская и Наталья Васильевна Сутягина. А всего в школе работают 27 учителей, о каждом из которых можно сказать много теплых слов.

Право дать звонок на первый в этом году урок было предоставлено Руслану Байгулову (11 класс) и Елизавете Бабкиной (1 «А» класс). Затем по сложившейся традиции будущие выпускники под общие аплодисменты проводили первоклашек в их классы. А нам остается добавить, что коллектив школы-юбиляра поддерживает давние творческие отношения с редакцией «Зари». Пять лет назад по инициативе Татьяны Владимировны Сурковой на страницах нашей газеты появилась рубрика «К 75-летию Конаковской школы № 2», рассказывающая об истории и главных событиях учебного заведения, о выпускниках и ветеранах педагогического труда. Газетные публикации легли в основу книги «Моя любимая школа!», изданной к 75-летнему юбилею. В этом году «Заря» возобновила рубрику к 80-летию школы. Как нам сообщила Т.В.Суркова, праздничный вечер в честь этой знаменательной даты планируется провести в ноябре во Дворце культуры «Современник».

Наталья БАРАНОВСКАЯ.