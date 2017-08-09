В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ

САМАЯ МОЛОДАЯ ШКОЛА



Первый звонок в Конаковской средней школе № 9 прозвучал 11 ноября 2008 года. В конце следующего года мы будем отмечать ее десятилетие. Это самая новая и, пожалуй, одна из самых современных школ города и района. В настоящее время в школе обучаются 650 детей, знания которым дают 45 педагогов.

Поздравить с Днем знаний в школу приехал глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Он вручил директору школы Ирине БУБНОВОЙ Почетную грамоту министерства образования Тверской области и приветственный адрес от губернатора Тверской области Игоря РУДЕНИ. И это было не все. Также Олег Владимирович вручил Сертификат министерства образования Тверской области «Участнику регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку культурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб». Школу посетил и представитель правительства Тверской области - заместитель начальника ГУ РЭК Тверской области Евгений НИКИТИН. На праздник к ученикам и педагогам приехал и Петр КОЗЛОВ, учредитель УК «Управдом», который на протяжении многих лет оказывает помощь этому учебному заведению.

В этом учебном году в первый класс МОУ СОШ № 9 г. Конаково пошли 76 первоклассников. И каждый год 1 сентября первоклашки – главные виновники праздника и объект для поздравлений. Ведь для них это – их самый первый День знаний. Сколько впереди их еще будет и сколько придется пройти, узнать и пережить. Поэтому именно их так чествуют, а старшеклассники говорят напутственные слова.

По традиции прозвучал первый звонок, который дали лучшая одиннадцатиклассница школы Ульяна РЕДКОВА и первоклассник Сережа СОКОЛОВ. Затем первоклашки прочитали стихи о школе. На линейке они занимали почетное место в центре школьной площади - чтобы их все видели. Ну а затем все ученики и учителя пошли в свои классы, чтобы провести первый в этом учебном году классный час. Учебный год начат - время учиться и познавать новое, набираться знаний и становиться взрослее еще на один год.



НАПУТСТВИЕ МИТРОПОЛИТА

Традиционный молебен для учащихся детско-юношеского центра «Новая Корчева», посвященный началу учебного года, прошел 1 сентября в Ильинском храме села Селихово. По традиции вел службу Митрополит Тверской и Кашинский отец Виктор.

Каждый год у нас проходит этот молебен, и каждый раз к нам приезжает первое духовное лицо Тверской губернии. В этот раз он прибыл вместе с иереем Виталием СИМОРОЙ, членом Епархиального Совета Тверской епархии, председателем Отдела религиозного образования и катехизации Тверской епархии, доцентом кафедры теологии Института педагогического образования ТвГУ. От администрации Конаковского района в молебне приняла участие Ольга БУЛГАКОВА, начальник управления образования администрации Конаковского района. Ну и, конечно же, служил настоятель Ильинского храма, директор ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерей Виктор Гуров. Главное на этой службе – это, конечно же, те дети, который считают православную веру столь же важной в своей жизни, как и прилежное учение. И, по словам мальчиков и девочек из “Новой Корчевы», приезд Владыки заряжает их энергией на весь учебный год, укрепляет в них веру и позволяет преодолевать трудности учения. А они с нынешними школьными программами, надо сказать, немалые.

В этом году молебен проходил в стенах старинного храма. Обычно он проходит в хоровых классах ДЮЦ на ул. Горького. Решение провести молебен в Селихове – конечно же, правильное. С одной стороны, конечно, это не центр города, в село надо добираться. А с другой стороны - храм есть храм, и атмосфера здесь совсем другая. После молебна Владыка освятил все вокруг святой водой к немалой радости школяров, после чего состоялся праздничный концерт коллективов «Новой Корчевы».