Жизнь и работа Совета ветеранов Горьковского микрорайона

С гордостью активисты Горьковского микрорайона подошли к юбилейной дате – 30-летию образования Конаковского районного совета ветеранов, самой крупной ветеранской организации Тверской области.

Совет ветеранов войны и труда были созданы на основании постановления Политбюро ЦК КПСС от 15 октября 1966 г., вначале в городских и районных комитетах партии, затем в марте 1987 года состоялась первая учредительная конференция районной ветеранской организации. Председателем Конаковского совета ветеранов была избрана Людмила Николаевна Буринская. Через год ветеранскую организацию нашего района возглавил полный кавалер ордена Славы Иван Андреевич Рулёв.

Примерно в это время создаются первичные ветеранские организации по микрорайонам города. Председателем ветеранской организации пенсионеров Горьковского микрорайона города была выбрана Анна Васильевна Сафонова и долгие годы успешно выполняла наказы ветеранов и пенсионеров.

В настоящее время ветеранской организацией Горьковского микрорайона руководит Владимир Николаевич Кубрак. Ветеранская организация Горьковского микрорайона принимала участие в различных мероприятиях и акциях. Например, в акции «Подари книгу библиотеке». Провели рейд по соседям и знакомым. В результате собрали около 160 книг русской и зарубежной классики, произведений советских писателей, сборников сказок, учебной литературы, которые были переданы в библиотеки школ и энергоколледжа.

Важной вехой в патриотическом воспитании граждан является постановление правительства № 493 от 30 декабря 2015 года. Программа ориентирует патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы, на создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны и обеспечения национальной безопасности.

Третий год действует исторический школьный музей в средней школе № 9, и называется он «Спарта». Руководитель музея учитель истории М.Ю.Коростылев. В год Победы советского народа в Великой Отечественной войне музей пополнился новыми экспонатами, проведена серия мероприятий с участием совета ветеранов Горьковского микрорайона.

В настоящее время в школе продолжается акция «Наша забота – ветеранам». Ответственность за эту работу несет член совета ветеранов Мария Христиановна Монакова. Она организует учеников школы на посещение по месту жительства ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны.

В настоящее время в каждой семье есть несколько телевизоров, компьютеров, перед которыми дети сидят часами. Ребёнок с детства теряет зрение, приобретает сколиоз, и это всё результаты долгого пребывания у экранов. Мы частично исправили эту ситуацию. По инициативе членов совета и учителей школ №№ 7 и 9 привлекли учеников к работе с пенсионерами и теми, кто участвовал в борьбе против фашизма. Так непроизвольно по примеру советского прошлого образовалось «тимуровское движение». Дети посещают ветеранов войны и труда. Добровольно принимают участие в их жизни и оказывают посильную помощь в уборке снега, мусора и подготовке клумб для цветов. Всё это делается с удовольствием и любовью. Поздравляют мужчин с Днём защитника Отечества, женщин с 8 Марта и всех с Днём Победы.

Благодаря таким встречам учащиеся не только познают историю войны, но и испытывают чувство гордости за своих ветеранов. Это главная задача патриотического воспитания в познании любви к Родине.

Кроме этого, были проведены «круглые столы» с допризывниками на тему: «Служба в армии – честь и достоинство», «Афганистан в моей душе», также практикуется проведение тематических вечеров. Например, проведён вечер «Подвига дедов и отцов будем достойны», где ветераны делились с учащимися воспоминанием о том, как они проходили воинскую службу.

Проводятся торжественные мероприятия «Встреча поколений», в этом году они были посвящены снятию блокады Ленинграда, Сталинградской битве, выводу советских войск из Афганистана.

Совет Горьковского микрорайона рекомендовал учителям подготовить проекты:

• «Прикоснись сердцем к подвигу» - учитель М.Ю.Коростылев.

• «16 декабря – день освобождения г. Калинина от фашистских захватчиков» - ведущий библиотекарь Л.Н.Капустина.

• «Дорогами войны. Битва за Москву» - ведущий библиотекарь Л.Н.Капустина.

• «Конаковский район в годы Великой Отечественной войны» - ведущий библиотекарь Л.Н. Капустина.

В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию в школах №№ 7, 9 и энергоколледже прошли следующие мероприятия:

1. Смотр строя и песни.

2. Уроки мужества.

3. Литературно-художественные композиции, посвященные Государственному гербу и флагу России.

Совет ветеранов Горьковского микрорайона пришёл на помощь бедствующим жителям Дон-басса и Луганска.

Первого октября отмечается Международный день пожилых людей. Много сегодня говорится на правительственном уровне о необходимости улучшения качества жизни людей, но достойная жизнь, нормальное питание и лечение для многих жителей микрорайона сегодня остаются невозможными, мало выделяется средств на помощь малообеспеченным.

Особое место в работе совета ветеранов занимает взаимоотношение с управляющими компа-ниями, их на территории микрорайона две: ООО «Конаковский жилфонд» и ООО УК ЖКХ «Управдом». Старшие по дому - это большая группа общественных работников, их более 50 человек. В Жилищном кодексе их статус четко не прописан, а обязанности у них имеются. Это оценка работы коммунальных служб и контроль за квартирами, лестницами и лифтами, они проводят собрания с жителями. На придомовой территории должны быть газоны, кустарник, цветы, скамейки и детские площадки. Хорошо справляются с этой работой по улице Учебной – Лариса Сергеевна Пекшина, Наталья Сергеевна Скрынина; по улице Баскакова, дом №2 – Зинаида Алексеевна Выдрина, Виктор Михайлович Козлов; по ул. Горького – Людмила Михайловна Клочкова.

Но в этой работе много недостатков. Порой невозможно узнать, кто старший по дому и как его найти.

Кроме этого, совет ветеранов практикует проведение конкурсов на лучшее благоустройство придомовой территории. Так лучшими цветоводами в очередной раз признаны:

• по улице Баскакова, дом №15 – Светлана Анатольевна Кирилина;

• ул.Александровка, дом №1 – Галина Павловна Шпагина;

• ул.Баскакова, дом 18 – Татьяна Ильинична Корнюшкова.

В феврале этого года по поручению председателя районного совета ветеранов были обследованы все ветераны и инвалиды войны на предмет оказания материальной помощи для небольшого ремонта квартир. Проведена большая работа. Составлены акты материально-бытового положения ветеранов, сумма затрат на ремонт, но городской Совет поселения г. Конаково таких денег не нашел.

Первичная организация Горьковского микрорайона особое внимание уделяет участникам войны, узникам фашистских лагерей и блокадникам Ленинграда. Их всего осталось 11 человек.Большинство из них по состоянию здоровья уже не покидают своих квартир. Поэтому совет ветеранов (В.Н.Кубрак, Р.В.Громова, В.Н.Джигер, Л.Л.Евсеева) поочередно посещает их на дому. Приходилось даже иногда улаживать семейные конфликты.

У многих пенсионеров и ветеранов войны и труда состояние здоровья оставляет желать лучшего, они не могут обойтись без лекарств и особенно инсулина. Не все имеют льготы, обратиться к платным специалистам не позволяет размер пенсии. Некоторые из них оказались за бортом социальной защищённости. По сути эти люди имеют низкий жизненный уровень. Особенно сейчас, когда цены на все продукты питания, лекарства, коммунальные услуги выросли на 15 - 20 процентов. Районный совет ветеранов крайне редко ставит на своих заседаниях вопросы социальной реабилитации и помощи тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Предлагаю обратиться к депутатам Законодательного собрания Тверской области и Государственной думы с предложением узаконить статус «Дети войны» и приравнять их к категории ветерана войны. В настоящее время в Государственной думе только фракция КПРФ выступает с таким предложением.

В. Кубрак, председатель совета

ветеранов Горьковского

микрорайона г. Конаково.