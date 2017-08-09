Игорь Руденя: выборы в Тверской области должны пройти в строгом соответствии с законодательством

Подготовка к единому дню голосования в районах Тверской области 10 сентября стала темой селекторного совещания, которое сегодня, 7 сентября, провел Губернатор Игорь Руденя. В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, председатель Избирательной комиссии региона Валентина Дронова, руководители надзорных и правоохранительных органов.

«Необходимо обеспечить качественное проведение и легитимность выборной кампании в муниципалитетах Тверской области. Важно, чтобы процесс был организован в строгом соответствии с законодательством», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор также отметил: главы муниципальных образований должны обратить внимание на благоустройство территорий возле избирательных участков, организовать работу торговых точек, обеспечить в целом комфортную обстановку для избирателей.

Как сообщила Валентина Дронова, в Тверской области в единый день голосования пройдут 46 избирательных кампаний, в результате которых возмещению подлежат 426 мандатов различного уровня. Общее количество кандидатов – 1026 человек. В выборах примут участие около 478 тысяч избирателей, будут работать более 600 наблюдателей.

Самая масштабная кампания состоится в Твери, где на 33 депутатских мандата претендуют 415 кандидатов, из них 79 по мажоритарной системе и 336 – в составе партийных списков. В среднем на одно место в Тверской городской Думе будут претендовать 12 человек.

В регионе до 5 сентября проходило досрочное голосование. В нем приняли участие 445 человек (из них 406 в Твери), или 0,09% от общего количества избирателей, включенных в списки.

В этом году на 50 участках Твери в тестовом режиме будет применяться комплекс обработки избирательных бюллетеней. Тверская область выбрана Центральной избирательной комиссией в качестве пилотной площадки для использования КОИБ. Всего в ходе выборов будут работать 357 избирательных участков. Семь точек для голосования организованы в местах временного пребывания граждан.

О готовности к единому дню голосования на совещании доложил начальник Управления МВД РФ по Тверской области Владимир Андреев. Уже с 8 сентября будет организована круглосуточная охрана участков, в день выборов усилят дежурные следственно-оперативные группы. В единый день голосования обеспечивать правопорядок будут 905 сотрудников органов внутренних дел и представители Росгвардии.

Справочно: 10 сентября 2017 года на территории Тверской области пройдут дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области по Кимрскому одномандатному избирательному округу №12 и избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Избирательные кампании пройдут в Андреапольском, Весьегонском, Конаковском, Лихославльском, Максатихинском, Селижаровском, Старицком, Торжокском, Рамешковском районах, Осташковском городском округе, городах Твери, Ржеве, Торжке и Кимрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.