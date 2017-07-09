Губернатор Игорь Руденя осмотрел площадку для строительства детской областной больницы

Строительство нового комплекса детской областной больницы в Твери стало одной из основных тем на встрече Губернатора Игоря Рудени с медицинским сообществом 7 сентября. До начала мероприятия глава региона побывал на площадке рядом с областной клинической больницей и перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной, где планируется разместить учреждение.

«Это очень важный проект. Мы считаем, что необходимо создание современного высокотехнологичного медицинского центра, отвечающего всем требованиям, где работали бы заинтересованные в развитии здравоохранения специалисты», — обозначил Игорь Руденя.

Строительство новой детской областной больницы планируется завершить до 2020 года. Проектом предусмотрено возведение 5-этажного здания с дополнительным подземным этажом общей площадью 50 тыс. кв. м, рассчитанного на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год.

В стационарный блок войдут 17 отделений, в том числе новые для Тверской области: офтальмологическое, онкогематологическое, отоларингологическое, челюстно-лицевой хирургии, неонатальное. Хирургический блок будет включать 9 операционных. На прилегающей территории будет создана вся необходимая инфраструктура: вертолётная площадка, стоянка для транспорта, боксы для машин «скорой помощи».

По мнению заместителя главного врача Областной клинической больницы по управлению сестринской деятельностью Натальи Павлюк, строительство нового учреждения обеспечит оказание более качественной медицинской помощи жителям города и региона.

«Образуется медицинский кластер: областная больница для взрослых, детская областная больница, перинатальный центр, Тверской медицинский колледж, поликлиника медуниверситета, городская больница №7 с первичным сосудистым центром», — отметила Наталья Павлюк.

Справочно: Решение о строительстве новой детской областной больницы принято Губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в учреждении.

Тема обсуждалась на совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. По его итогам даны поручения Минфину, Минэкономразвития и Минздраву России предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта.

Пресс-служба Правительства Тверской области.