Подразделениям УВД по Тверской области переданы новые служебные машины

Сегодня, 7 сентября, Губернатор Игорь Руденя передал ключи от 14 новых машин подразделениям Управления внутренних дел по Тверской области. В церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, начальник Управления МВД России по Тверской области Владимир Андреев, сотрудники ведомства.

«Сегодня поддержание правопорядка и обеспечение законности – важнейшие направления работы государства, обозначенные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Новый автотранспорт, направленный в Тверскую область федеральным центром, поможет в решении этих служебных задач и даст возможность повысить авторитет органов правопорядка в регионе», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Автомобили направлены в подразделения участковых уполномоченных полиции и по делам миграции в Твери, Кимрском, Бежецком, Вышневолоцком, Калининском, Кашинском, Краснохолмском, Ржевском районах. Кроме того, новый транспорт поступит в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В обращении к личному составу ведомства, глава региона подчеркнул, что в Тверской области сегодня особое внимание уделяется усилению миграционного контроля, борьбе с нарушениями в сфере использования природных ресурсов. Немаловажное значение имеет и обеспечение безопасности в общественном транспорте.

«Мы постоянно находимся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. В общественном транспорте часто обнаруживаются подозрительные вещи. Усиление технического звена органов УВД уменьшит время реагирования в этих и других случаях», - сказал директор тверского МУП ПАТП №1 Артур Сычев.

Правительством Тверской области в мае текущего года подразделениям ГИБДД региона были переданы 27 автомобилей. Также было закуплено более 50 видеорегистраторов для уже эксплуатируемых патрульных машин. В июле новые патрульные машины направлены участковым уполномоченным полиции из 14 районов области.

Руководитель УМВД по Тверской области Владимир Андреев поблагодарил Губернатора Игоря Руденю за поддержку в укреплении материально-технической базы ведомства, отметив, что это позволит решать служебные задачи более качественно.

Справочно: В настоящее время в Тверской области несут службу 4500 сотрудников полиции, среди них 164 участковых уполномоченных полиции в сельской местности. За 8 месяцев 2017 года УМВД региона раскрыто более 6 тыс. преступлений. За этот период на 13,3% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений в Тверской области.