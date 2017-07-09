Более 50 выездов мобильных медицинских бригад организуют в Тверской области в 2017 году

Министерством здравоохранения Тверской области утвержден план-график выездов мобильных медицинских бригад в районы. В период с сентября по декабрь 2017 года будет организовано более 50 приемов в 34 муниципальных образованиях региона.

«На первом плане сегодня повышение качества услуг в сфере здравоохранения. Наша задача – увеличить не только объемы финансирования отрасли, но и повысить удовлетворенность жителей региона качеством медицинской помощи», – обозначил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В состав мобильных бригад входят специалисты ведущих учреждений региона: областной клинической больницы, перинатального центра, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, первой, шестой и седьмой больниц города Твери, больницы скорой медицинской помощи, Центра Аваева.

Выезды мобильных бригад сформированы в соответствии с потребностями жителей. Уже проведены консультации врачей в Лесном, Максатихинском, Молоковском районах. В муниципалитетах организован прием кардиолога, невролога, офтальмолога, акушера-гинеколога, оториноларинголога. Также запланированы выезды онколога, эндокринолога, ревматолога, гастроэнтеролога и других специалистов.

В настоящее время в Кимрском районе работает передвижной флюорограф областного противотуберкулезного диспансера. В ряде муниципалитетов будет действовать передвижной маммограф Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева.

С графиком выездов можно ознакомиться на сайте минздрав.тверскаяобласть.рф в разделе «Населению» (подраздел «Информация для населения»).

Пресс-служба Правительства Тверской области.