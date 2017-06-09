В детском саду «Огонек» в Осташкове отремонтируют крышу

В программе рабочей поездки Губернатора Игоря Рудени 6 сентября – посещение детского сада № 2 «Огонек» в Осташкове. В учреждении также побывал заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, каждый ребенок в Тверской области должен иметь все возможности для развития, начиная с самого раннего возраста. Такие условия стараются обеспечить сотрудники учреждения.

В настоящее время в детском саду №2 – 165 воспитанников, действуют семь групп.Как сообщила заведующая садом Ольга Хомутова, после ввода в 2013 году нового корпуса в учреждении были дополнительно открыты 75 мест.

Образовательная деятельность в детском саду ведется на основе программы «Детство».Ребята бесплатно получают дополнительное художественно-эстетическое образование, занимаютсяприкладным творчеством.

В учреждении работают 40 сотрудников. Средний возраст педагогов – 41 год, из них два молодых специалиста. За семь месяцев текущего года средняя заработная плата педагогических работников составила 20404 рублей (в 2016 году – 18678 рублей).

Игорь Руденя и Владимир Васильев осмотрели группы, методический и медицинский кабинеты, спортзал. В старом корпусе руководитель учреждения обратила внимание на необходимость ремонта крыши. Губернатор поручил включить объект в план работ.

«Пусть ваши воспитанники становятся активными жителями района, остаются здесь работать и развивать регион», – пожелал Игорь Руденя в завершение визита и передал ребятам в подарок игрушки.

Справочно: В Тверской области ведется строительство детского сада на 100 мест в Хотилово-2 Бологовского района при поддержке компании «Роснефть». В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию Степуринскую среднюю школу в Старицком районе, где дошкольное образование смогут получать 25 ребят.

В региональном центре идет строительство новой школы-детского сада в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 дошкольных мест.

В 2016 году были открыты новые детские сады в Лихославле и поселке Чуприяновка на 110 мест каждый.

Пресс-служба Правительства Тверской области.