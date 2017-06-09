Игорь Руденя и Владимир Васильев посетили завод «Звезда»

в Осташкове

6 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев осмотрели в Осташкове производственные площадки завода «Звезда», работающего на оборонный комплекс страны.

Игорь Руденя обратил внимание, что современное высокотехнологичное оборудование используется на предприятии не только в производственных цехах, но и на инфраструктурных объектах, в частности, на очистных сооружениях.

«Предприятие может поделиться своим опытом в ходе модернизации очистных сооружений в Осташкове», – отметил Губернатор Тверской области.

Заместитель генерального директора, директор филиала Михаил Волков рассказал, что на заводе выстроена система работы с молодыми специалистами. Здесь ведется обучение и подготовка кадров, практикуется наставничество.

«Мы также оказываем финансовую поддержку молодежи. Первые четыре года к основной зарплате делаем дополнительную выплату», – сообщил руководитель предприятия.

Завод «Звезда» основан в 1946 году. В конце 50-х годов он первым в стране перешел на изготовление высокоточных поплавковых гироскопических приборов для ракетно-космической техники.

В 2008 году в истории предприятия начался новый этап развития. На его базе создан филиал ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» «Завод «Звезда».

В разные годы к работе были привлечены выдающиеся главные конструкторы: С.П. Королев, В.И. Кузнецов, Н.А. Пилюгин, В.П. Арефьев, В.Л. Лапыгин, И.Н. Сапожников. Предприятие является участником международных и национальных космических программ.

Пресс-служба Правительства Тверской области.