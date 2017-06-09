Игорь Руденя и Николай Валуев почтили в Осташкове память партизан, павших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня, 6 сентября, Губернатор Игорь Руденя возложил в Осташкове цветы к мемориалу «Партизанам Великой Отечественной войны». Память героев почтили первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, руководство, ветераны, молодежь муниципального образования.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно обращал внимание руководителей муниципалитетов, профильных министерств на важность приобщения подрастающего поколения Тверской области к патриотической работе.

«Студенты нашего учебного заведения и школьники района активно участвуют в патриотической работе. Проводится много мероприятий, направленных на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны. Кроме того, молодежь ухаживает за памятными местами», - рассказала директор Осташковского колледжа Елена Замбровская.

В годы Великой Отечественной войны Осташков находился в прифронтовой полосе. Здесь формировались партизанские отряды и соединения, руководство которыми осуществлял штаб Северо-Западного фронта. На подступах к Осташкову партизаны держали оборону, совершали рейды в тыл врага. В районном центре размещались госпитали.

В окрестностях Осташкова совершили свои бессмертные подвиги Лиза Чайкина, капитаны Алексей Хоробрых и Иван Марков. Сегодня их имена носят суда, курсирующие по озеру Селигер. Осташков является местом рождения Героя Советского Союза, легендарного разведчика-партизана Константина Заслонова.

В январе 1942 года под Осташковым началось наступление советских войск, которое закончилось полным разгромом немецких частей и освобождением Селигерского края.

Решение об увековечении подвига осташковских партизан было принято в сентябре 1943 года, начат сбор средств на строительство памятника. В том же году скульптор Алексей Тенета начал работу над монументом. Мемориал «Партизанам Великой Отечественной войны» был открыт в августе 1958 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.