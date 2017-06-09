Игорь Руденя поручил уделять больше внимания оценке качества услуг МФЦ в Осташкове

Сегодня, 6 сентября, в рамках рабочей поездки в Осташковский городской округ, Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Ежедневно здесь обслуживается около 60 жителей.

Глава региона осмотрел помещение учреждения, пообщался с посетителями и специалистами центра.

Осташковское подразделение МФЦ было открыто осенью 2014 года. Здесь предоставляется около 280 государственных и муниципальных услуг. Эту работу выполняют 10 специалистов. Наиболее востребованы среди населения услуги Росреестра, паспортного стола и предоставления субсидий. В филиале действует электронная очередь и оценка качества услуг. Губернатор поручил директору ГАУ «МФЦ» и руководству осташковского филиала уделять вопросам оценки качества услуг более пристальное внимание.

Своими впечатлениями от встречи с Губернатором в филиале МФЦ поделился представитель местного бизнес-сообщества Николай Сейфулин.

«В Осташкове накопилось много проблемных вопросов в разных сферах. Это и ЖКХ, и дороги, и благоустройство. Я думаю, что приезд Губернатора позволит ускорить решение многих из них», - отметил житель.

Справочно: Проект по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг реализуется в Тверской области с 2010 года. В настоящее время на территории региона функционирует государственное автономное учреждение ГАУ «МФЦ» с 33 филиалами и 88 их структурными подразделениями в муниципальных образованиях. Для граждан доступно более 260 федеральных, региональных и муниципальных услуг. В этом году для предпринимателей Верхневолжья планируется открыть два МФЦ «Мой бизнес» в региональном центре.