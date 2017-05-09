На развитие спортшкол и модернизацию спортивных комплексов Тверской области дополнительно направлено более 18,8 млн рублей

На заседании Правительства Тверской области, которое Губернатор Игорь Руденя провёл 5 сентября, принято решение о выделении дополнительных средств на развитие спортивных учреждений региона.

«В 2017 году предусматривается увеличение финансирования на содержание и ремонт спортивных школ, а также других объектов спортивной инфраструктуры более чем на 18,8 млн рублей», — отметил Игорь Руденя.

В частности, свыше 8,7 млн рублей будет направлено спортивным школам олимпийского резерва по хоккею и футболу, что позволит увеличить число спортсменов, посещающих занятия, и обеспечить участие молодёжных команд Тверской области в первенстве России «Молодёжная хоккейная лига» и первенстве межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».

Более 6 млн рублей заложено на установку в спорткомплексе «Юбилейный» систем видеонаблюдения, противодымной вентиляции и автоматического пожаротушения, а также ремонт спортзала и административного помещения.

Порядка 3 млн рублей потребуется на проведение научно-исследовательских и проектных работ перед капитальным ремонтом в здании гребной базы СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой, ещё около 840 тыс. рублей — на содержание помещений и прилегающей территории.

Участники заседания обсудили также финансирование работ по строительству в 2018 году новой гребной базы в Твери и реконструкции стадиона «Химик». Всего на эти цели планируется направить более 67,8 млн рублей.

Также Игорь Руденя поручил профильному областному комитету организовать конкурс на лучший проект модернизации Центрального стадиона, который в настоящее время не используется.

«Это место может стать интересным спортивным объектом для горожан и для гостей Твери. Для нас очень важно посоветоваться в этом вопросе с жителями и разработать концепт современной инфраструктуры Центрального стадиона, сохранив его целевое назначение», — обозначил глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.