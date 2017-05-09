Поддержка отрасли льноводства Тверской области увеличена на 13,7 млн рублей

Сегодня, 5 сентября, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание регионального Правительства. Одно из принятых решений — увеличение финансирования на развитие АПК Верхневолжья и повышение качества жизни в сельской местности в 2017 году более чем на 30 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму «Сельское хозяйство Тверской области на 2017-2022 годы». Участие в заседании приняли член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Тверской области Андрей Епишин и депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова.

«Одно из основных изменений — увеличение финансирования отрасли льноводства за счёт федерального бюджета почти на 13,7 млн рублей», — отметил Игорь Руденя.

Дополнительное финансирование пойдёт на новое направление поддержки — возмещение затрат за произведённое и реализованное льноволокно. С учётом регионального софинансирования объём этих выплат в текущем году составит порядка 18,4 млн рублей, а господдержка льняного комплекса региона в целом — более 25,6 млн рублей.

Также в 2017 году на 9,2 млн рублей увеличены расходы на газификацию сельских территорий, на 7,3 млн рублей — на развитие клубов и домов культуры в районах. Это позволит подвести голубое топливо к жилым домам в деревне Полянское Калининского района и селе Погорелое Городище Зубцовского района, а также построить новое досуговое учреждение в деревне Хорошево Ржевского района.

На заседании Правительства увеличен объём областных средств по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на следующий год: с 21,6 млн рублей до 61,8 млн рублей. Это позволит привлечь около 325 млн рублей из федерального бюджета.

«Только на газификацию сельской местности в следующем году пойдёт более 200 млн рублей. Это достаточно большая сумма, наша задача — максимально эффективно её использовать. Нам необходимо осуществить газоснабжение северо-востока и юго-запада Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

Кроме того, бюджетные ассигнования в рамках программы будут распределены между муниципалитетами на улучшение жилищных условий граждан в сельской местности, развитие сети клубов и учреждений здравоохранения, поддержку местных инициатив.

Пресс-служба Правительства Тверской области.