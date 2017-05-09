В Тверской области на пешеходных переходах установлены первые системы освещения на солнечных батареях

В Калининском районе на 26-м километре дороги «Тверь – Ржев» у села Красная Гора установлены первые в Тверской области автономные системы освещения на солнечных батареях. Такие комплексы предназначены для обозначения пешеходного перехода. Они состоят из светофора с желтым мигающим сигналом и светодиодного светильника с датчиком движения и освещенности.

«Для дальнейшего снижения уровня аварийности на дорогах области нужны комплексные меры по ряду направлений. Первое – это совершенствование дорожной инфраструктуры через приведение дорог в нормативное состояние, повышение качества их содержания и организации дорожного движения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Жители села Красная Гора неоднократно обращались в Дорожный фонд Тверской области с просьбой дополнительно обозначить пешеходный переход, расположенный в районе населенного пункта.

Два комплекта на солнечных батареях, обеспечивающих освещение перехода на этом участке автодороги, где отсутствуют линии наружного электроосвещения, полностью автономны. При этом зарядка осуществляется как в солнечную, так и пасмурную погоду.

Как сообщили в Дорожном фонде Тверской области, планируется продолжить использование в регионе альтернативных источников освещения. Это позволит в дальнейшем освещать те пешеходные переходы, где доступ к электросети затруднен либо отсутствует.

Ранее на автодорогах «Тверь – Ржев», «Тверь – Тургиново», «Прудово – Рамешки – Заручье» были установлены светофоры типа Т.7, работающие от электросети.

Пресс-служба Правительства Тверской области.