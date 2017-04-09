В здании Речного вокзала Твери начнутся противоаварийные работы

На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в здании Речного вокзала Твери из резервного фонда Тверской области выделено почти 2,3 млн рублей. Решение принято сегодня, 4 сентября, на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Этот объект является символом города Твери, поэтому он должен быть восстановлен. Сейчас наша основная задача - не допустить дальнейшего обрушения, обеспечить безопасность восстановительных работ, придать объекту эстетичный вид», - обозначил Игорь Руденя.

Предусматривается оперативное проведение мероприятий, предупреждающих дальнейшее разрушение здания. Это установка подпорных стоек под обрушившиеся конструкции, разбор завалов. Это позволит обеспечить доступ специалистов для обследования здания.

Часть средств будет направлена на инженерные и проектные работы для подготовки к восстановлению здания. На это время принято решение задекорировать обрушившуюся часть фасада специальным баннером.

О необходимости восстановить здание в историческом виде Губернатор заявил в середине августа в ходе общения со СМИ. В настоящее время для обеспечения безопасности на объекте дежурят сотрудники МЧС и полиции, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто. Вокруг строения установлено ограждение.

Частичное обрушение стены здания Речного вокзала произошло 7 августа в 23.50. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет. Была создана рабочая группа для принятия решений относительно памятника культуры. Проводится экспертиза состояния объекта.

Пресс-служба Правительства Тверской области.