Игорь Руденя ответил на вопросы жителей региона в эфире областного телеканала

2 сентября в эфир телеканала «Россия-1» (Тверь) вышла программа «Разговор с Губернатором», гостем которой стал Игорь Руденя. Глава региона ответил на вопросы журналистов и жителей Верхневолжья. Ключевыми темами стали повышение качества жизни в регионе, газификация, рост промышленности и сельского хозяйства, развитие отраслей образования и здравоохранения, поддержка бизнеса, благоустройство.Вопросы ведущего и граждан коснулись повышения заработной платы работников бюджетной сферы, ремонта дорожной сети региона, создания комфортной городской среды в муниципалитетах, роста туристической привлекательности Верхневолжья, развития общественного транспорта, подготовки к отопительному сезону, восстановления Речного вокзала. Игорь Руденя рассказал о работе над новым Генпланом города, которую планируется завершить в ближайшее время. Новый документ позволит выстроить векторы системного развития Твери. Приоритетами в развитии областной столицы Губернатор назвал обустройство улиц и тротуаров, дворовых территорий, приведение в порядок фасадов зданий, создание современной инфраструктуры для горожан. Планируется продолжить ремонт дорог в Твери. В этом сезоне ремонтом охвачено более 23 км магистральных улиц и около 150 дворов. Из федерального, регионального и городского бюджетов на эти цели направлено около 380 млн рублей. Обращения по телефону и в формате видеозаписей поступили не только из Твери, но и других муниципалитетов — Вышнего Волочка, Бежецка, Осташкова, Кимр, Калининского района. Вопросы граждан, которые не были озвучены в телеэфире, записаны и переданы в отдел по работе с обращениями граждан Правительства Тверской области. Ответы получат все обратившиеся к Губернатору. Видеозапись эфира опубликована на официальном сайте Правительства Тверской области и в аккаунтах регионального Правительства в соцсетях.

Видео программы: https://www.youtube.com/watch?v=gpyMldlumwI