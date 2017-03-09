4 СЕНТЯБРЯ - ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ

3 сентября в России объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата появилась в государственном календаре после трагических событий в Беслане в 2004 году.

В эти дни во всех регионах страны проходят памятные мероприятия, призванные привлечь внимание к борьбе с терроризмом.

Такое мероприятие состоится и в нашем районе: приглашаем всех принять участие 4 сентября в 14:00 на центральной площади города Конаково.