4 СЕНТЯБРЯ - ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
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E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые жители Конаковского района!
3 сентября в России объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата появилась в государственном календаре после трагических событий в Беслане в 2004 году.
В эти дни во всех регионах страны проходят памятные мероприятия, призванные привлечь внимание к борьбе с терроризмом.
Такое мероприятие состоится и в нашем районе: приглашаем всех принять участие 4 сентября в 14:00 на центральной площади города Конаково.