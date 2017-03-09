3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

posted by Максим Малахов on вс, 09/03/2017 - 11:40

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

Уважаемые жители Тверской области! 
3 сентября в России объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата появилась в государственном календаре после трагических событий в Беслане в 2004 году. 
В эти дни во всех регионах страны проходят памятные мероприятия, призванные привлечь внимание к борьбе с терроризмом. Люди отдают дань памяти жертвам терактов, сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга. 
Россия сегодня находится на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом. Стратегическая цель государственной политики – поставить надежный заслон терроризму как одной из серьезных угроз безопасности и стабильности в современном мире. Приоритет Закона, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и формирование патриотизма среди нового поколения, обширная разъяснительная работа – все это важные направления антитеррористической деятельности. Сплотиться в борьбе с терроризмом – наша общая задача. 
В этот памятный день желаю всем жителям Тверской области мира, добра и благополучия! 


Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
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