3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом



Уважаемые жители Тверской области!

3 сентября в России объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата появилась в государственном календаре после трагических событий в Беслане в 2004 году.

В эти дни во всех регионах страны проходят памятные мероприятия, призванные привлечь внимание к борьбе с терроризмом. Люди отдают дань памяти жертвам терактов, сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга.

Россия сегодня находится на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом. Стратегическая цель государственной политики – поставить надежный заслон терроризму как одной из серьезных угроз безопасности и стабильности в современном мире. Приоритет Закона, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и формирование патриотизма среди нового поколения, обширная разъяснительная работа – все это важные направления антитеррористической деятельности. Сплотиться в борьбе с терроризмом – наша общая задача.

В этот памятный день желаю всем жителям Тверской области мира, добра и благополучия!



Губернатор Тверской области И.М. Руденя.